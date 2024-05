Uomini e Donne, volano stracci in studio tra due dame. Maria De Filippi perde la pazienza e interviene [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, un acceso scontro tra due dame ha spinto Maria De Filippi a intervenire. Ecco cosa è successo!

L'ultima puntata di Uomini e Donne ha visto uno scontro accesissimo tra Cristina Tenuta e Aurora Tropea: l'intero parterre femminile si è schierato dalla parte di Cristina, così come anche gli opinionisti del dating show di Canale5 e persino alcuni cavalieri. La situazione ha richiesto l'intervento di Maria De Filippi, che ha perso la pazienza.

Uomini e Donne, Aurora Tropea e Cristina Tenuta quasi alle mani! Maria De Filippi interviene!

Nella puntata di ieri, 13 maggio, di Uomini e Donne, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti chiedono alla padrona di casa di poter raccontare cosa hanno visto dopo la puntata. Nel dietro le quinte, ha svelato Gianni, si sono sentite delle urla e la fonte era Aurora Tropea che insultava Cristina Tenuta, dandole della poco di buono. Non è la prima volta che Aurora si rende protagonista di uno show, anche se l'altra volta il bersaglio delle sue frecciatine era Gianni Sperti.

La dama si è immediatamente giustificata, dicendo che ha risposto agli insulti di Cristina, la quale si è alzata e ha raggiunto Aurora, arrivandole vicino e ricordandole che cosa si era permessa di farle: Aurora ha provato ad alzarle la gonna, criticandola e dandole della poco di buono. Anche altre dame si intromettono e danno ragione a Cristina, dicendo che la crudeltà che ha dimostrato Aurora nei suoi confronti è stato inqualificabile.

Maria De Filippi è intervenuta, dicendo ad Aurora, che continuava a negare cosa fosse successo, che c'erano anche i filmati delle telecamere che confermavano quanto successo nel dietro le quinte del programma. La conduttrice con molta calma, ma anche in maniera gelida ha ricordato alla dama che con questa discussione il livello della trasmissione si era abbassato notevolmente e che stavano perdendo tempo prezioso per la registrazione. Aurora ha continuato a negare di aver mai detto qualcosa del genere, ma Maria l'ha invitata a vedere i filmati.

Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza: "Aurora, adesso basta!"

Aurora torna dal dietro le quinte, dopo aver visionato i filmati e cerca di arrampicarsi sugli specchi. Maria De Filippi cerca di far ragionare la dama e le chiede se è tutto il parterre a essere impazzito, visto che quasi tutte le dame sostengono che il suo comportamento è stato inqualificabile. Ma Aurora ribatte che sono tutte in combutta contro di lei e che la conduttrice dovrebbe fare questo discorso anche a Gemma Galgani e Ida Platano, sue protette. Tuttavia, Maria De Filippi la fredda così:

"Aurora, dovresti pensare prima a essere responsabile delle tue azioni e dei tuoi comportamenti, invece che guardare ciò che fanno gli altri. Non mi spingere, sono una persona che ha molta pazienza e me la stai facendo perdere."

Tina Cipollari le dà ancora il benservito e anche Gianni le dice che dovrebbe almeno chiedere scusa, dopo aver visto i filmati. Nonostante tutto, però, Aurora Tropea rimane in silenzio e la trasmissione prosegue. Sul web, non sono mancate le polemiche, ma la maggior parte dei commenti era concorde nell'ammettere che un simile comportamento non poteva essere tollerato e che la dama ha sbagliato a comportarsi in questo modo e a rifiutarsi di chiedere scusa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne