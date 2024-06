Uomini e Donne, volano accuse e frecciatine a distanza tra i protagonisti del parterre over: ecco perché

Gossip TV

Botta e risposta a distanza tra alcuni volti del parterre over di Uomini e Donne: ecco cosa sta succedendo tra Armando Incarnato, l'ex tronista Ida Platano e Cristina Tenuta.

L'ultima stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Secondo molti, infatti, nelle ultime ore sarebbero volate accuse e velenose frecciatine sui social tra alcuni protagonisti del parterre over del dating show di Canale 5.

Frecciatine a distanza tra alcuni volti del parterre over

Volano frecciatine a distanza tra tre protagonisti indiscussi del parterre over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Armando Incarnato, Ida Platano e Cristina Tenuta. Tutto è nato quando l'ex tronista ha ricondiviso l'intervista rilasciata da Armando al magazine del dating show di Maria De Filippi ringraziandolo pubblicamente: "Grazie al mio amico Armando per le sue parole, ti voglio bene, grazie!". Immediata la reazione dell'ex cavaliere del parterre over che ha colto l'occasione per replicare alle critiche e puntare il dito contro alcune dame e cavalieri, che secondo lui non si sono mai schierati dalla parte della bresciana:

Ida è una ragazza a cui voglio davvero tanto bene, è da apprezzare punto e basta...Ma perché per caso c’è qualcuno che ha il coraggio di dire il contrario? Dove ha sbagliato sta ragazza? Fatemi capire...Solidarietà femminile nei suoi confronti pari a zero. Perché anche le donne sono arrivate ad un punto di utilizzarla solo per visibilità. Protezione e tutela da parte degli uomini, non ve lo dico neanche. Là dentro ognuno si è fatto i ca**i suoi [...] Ed io dovrei restare in silenzio? Adesso le pubblico io le storie, anzi adesso sapete che faccio? Adesso la vado proprio a trovare.

Se da una parte ci sono Ida e Armando, che non perdono mai occasione di supportarsi a vicenda, dall’altra c’è Cristina Tenuta, che ha sempre avuto un rapporto burrascoso con l'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne. La dama, infatti, è intervenuta sui social lasciandosi andare a quella che, a molti fan della trasmissione, è sembrata una chiara frecciatina proprio ai due amici:

Comunque ragazzi miei siamo veramente messi male male. Perché c’è gente che, oltre a non conoscere il significato della parola amore, non conosce il significato della parola amicizia. Ma anche lealtà, onestà, sincerità, reciprocità. A molti, tutto questo, è sconosciuto. Quindi consiglio loro di aprire un attimo il vocabolario.

