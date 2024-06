Tale e Quale Show, ex amata gieffina e tronista di Uomini e Donne nel cast della prossima edizione: le ultime indiscrezioni

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e tronista a Uomini e Donne, Sophie Codegoni, è pronta per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti?

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà su Rai Uno il prossimo settembre 2024. Tra qualche giorno, infatti, apriranno i casting del programma e pare che tra i diversi personaggi del mondo dello spettacolo che si stanno preparando ci sia anche un'ex gieffina e tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni nel cast di Tale e Quale Show?

Tale e Quale Show tornerà in onda a settembre su Rai 1. Ma chi saranno i protagonisti della nuova edizione del talent show condotto da Carlo Conti? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, una nota ex concorrente del Grande Fratello Vip e tronista di Uomini e Donne in questi mesi avrebbe preso delle lezioni di canto per cercare di entrare nel cast.

Stiamo parlando della bella Sophie Codegoni, che nelle ultime ore si è mostrata sui social proprio mentre era alle prese con alcuni esercizi per migliorare la vocalità all’interno di uno studio di registrazione. Ospite di Gabriele Parpiglia nel programma di Radio Marte, Gente di Marte, l'esperta di gossip ha infatti confermato che Sophie si sta preparando per i provini di Tale e Quale Show:

Leggi anche Camilla Mangiapelo vuota il sacco su Perla Vatiero e Beatrice Valli

Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma. A parte il canto e anche la televisione, lei e il fidanzato Alessandro Basciano sono in crisi, ancora. Sì, avevano fatto pace da poco. Lei ora si è trasferita a casa di sua madre.

Loretta Goggi fuori da Tale e Quale Show: arriva Orietta Berti?

A proposito della giuria, dopo ben tredici anni, Loretta Goggi ha deciso di lasciare la trasmissione. Loretta, quindi, non farà parte della prossima stagione di Tale e Quale Show. Ma chi prenderà il suo posto? Qualcuno ha parlato di Simona Ventura o Mara Venier, altri di Alessia Marcuzzi o Andrea Delogu, ma c’è una famosa cantante che ha rivelato che non disdegnerebbe l’idea di approdare alla corte di Carlo Conti. Si tratta di Orietta Berti che, in un’intervista rilasciata a Tag24, ha ammesso che sarebbe disponibile a sbarcare nello show. La Rai prenderà in considerazione l'autocandidatura dell'artista?

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.