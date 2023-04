Uomini e Donne, Vittoria Deganello racconta l'esperienza del parto: "Bellissimo, ma..."

Gossip TV

A pochi giorni dalla nascita della piccola Ginevra, l'ex volto di Uomini e Donne, Vittoria Deganello ha risposto alle curiosità dei fan sul parto. Ecco cosa ha detto.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello ha dato alla luce la piccola Ginevra, il 25 aprile e ha risposto alle curiosità dei fan sul parto e sulla gravidanza.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello sul parto: "Bellissima esperienza, ma..."

L'ex volto del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha vissuto dei mesi turbolenti: la sua bambina è figlia di Alessandro Murgia, calciatore e fratello di Nicole Murgia, ex gieffina di questa edizione del GFVip. La Deganello e Murgia sono stati brevemente insieme durante l'estate, ma alla scoperta della gravidanza, il calciatore ha preferito chiudere ogni rapporto e tornare dalla ex moglie. Deganello ha così portato avanti la gravidanza come madre single e nel corso dei mesi precedenti ha rivelato che le erano state fatte diverse pressioni affinché non parlasse pubblicamente della bambina che aspettava.

Il 25 aprile ha dato alla luce la piccola Ginevra, pubblicando un post sui social e mentre tutti si affrettavano a congratularsi con lei e a farle gli auguri, l'ex amica e cognata Nicole Murgia veniva criticata per non aver celebrato la nascita della bambina. Murgia ha solo commentato dicendo che erano faccende delicate e non voleva sbandierarle sui social e che anche il fratello era presente in ospedale. Deganello è tornata sui social per rispondere alle domande dei fan sulla gravidanza e sul parto, su cui i followers avevano diverse curiosità:

"Allora, partedno dal presupposto che è stata l'esperienza più bella che io abbia mai provato nella mia vita, è stato tosto. Tosto perché comunque è durato tutto tanto. Contrazioni regolari e dolorose, non è che avessi una contrazione ogni mezz'ora piuttosto che una ogni due ore. Ogni cinque minuti ce l'avevo, da lì al parto almeno 36 ore. Immaginate come sono arrivata alla fine, con le spinte. Ero dilaniata. Non avevo le forze, in quel momento mi sono detta "non ce la faccio più". Ma poi, invece ce la fai. Questa esperienza non è stata traumatizzante, anche perché mi hanno messo lei tra le braccia e non è esistito più niente. Nessun dolore. Facevo fatica a dilatarmi, avevo contrazioni dolorose, passavano le ore e mi dilatavo pochissimo. Grazie all'ostetrica, mia mamma e mio fratello è stato tutto meraviglioso. Nonostante la fatica, resta l'esperienza più bella della mia vita."

