Uomini e Donne, Vittoria Deganello in lacrime sui social: "Sto facendo tutto da sola"

Per Vittoria Deganello continua a non essere un periodo facile: non bastavano le frecciatine dell'ex cognata, Nicole Murgia, ora, anche i problemi della gravidanza cominciano a essere insostenibili per lei sola. Presa dallo sconforto, si è sfogata sui social. Ecco cosa ha detto.

Le ultime news su Vittoria Deganello la vedevano isolata dalla famiglia del suo ex, il calciatore Alessandro Murgia, e padre della bambina che aspetta. Dopo un attacco da parte di un utente anonimo su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto tirando in causa la famiglia di Murgia, perché riteneva che fosse qualcuno di loro ad averle detto quelle cattiverie. A rispondere è stata Nicole Murgia, sorella del calciatore, che avrebbe tacciato Deganello di dire delle falsità e di non aver mai cercato il confronto con loro. Oggi, sui suoi social, la futura mamma si è lasciata andare a uno sfogo pesante, stanca della situazione che sta vivendo da sola.

Vittoria Deganello sull'ex Alessandro Murgia: "Sarà già tornato con la moglie o comunque sarà prossimo. Auguri a loro..."

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donneaveva annunciato pochi mesi fa di essere in dolce attesa: una notizia inaspettata, soprattutto, perché al momento dell'annuncio Vittoria Deganello era tornata single da poco, dopo la storia estiva con Alessandro Murgia. Un flirt durato pochissimo con il calciatore appena separatosi dalla moglie e padre di due bambini.

Al momento della rivelazione di essere in attesa, Deganello non aveva voluto rivelare chi fosse il padre, ma le speculazioni si erano susseguite e tutte puntavano sul calciatore. Poi, la ragazza aveva raccontato di aspettare una bambina e che lei e la figlia erano state considerate un intralcio dal padre della bambina, tanto che le era stato chiesto di abortire. Oramai, era chiaro che il padre fosse Murgia, ma da parte sua o della sua famiglia non era mai giunta nessuna dichiarazione. Almeno fino all'attacco di qualche giorno fa, in cui Nicole Murgia aveva difeso il fratello, accusando Deganellodi non aver mai cercato un confronto con loro.

Questa situazione non deve essere facile per l'ex corteggiatrice e, se aggiungiamo anche i problemi tipici di una qualunque gravidanza, non sorprende vedere Vittoria Deganello in lacrime sui suoi social. In una storia pubblicata sul suo account Instagram, la ragazza si è lamentata di una visita importante per l'ex corteggiatrice e che avrebbe voluto condividere con qualcuno della sua famiglia, come la sorella o il padre. Ma la clinica in cui doveva effettuare la visita ha posto come condizione che Deganello si presenti o da sola o con il padre della bambina. Una richiesta impossibile da realizzare e che l'ha gettata nello sconforto, tanto da spingerla al pianto:

"Io ci tenevo a condividere questa visita con un mio familiare, perché è una cosa bella e per quelli della clinica ci devo andare da sola. L'ho trovata una situazione poco sensibile e umana. Sto affrontando una gravidanza da sola e sto facendo tutto da sola. Comunque non è facile."

La ragazza si è poi scusata con i suoi followers per lo sfogo, perché non le piace mostrarsi così. Ha poi ammesso che proverà a trovare una soluzione, anche a costo di cambiare clinica, perché desidera condividere questo momento con qualcuno e non viverlo da sola.

Per quanto riguarda, invece, la situazione con Murgia, in un box di domande su Instagram, Vittoria Deganello è stata categorica: non tornerà con lui e anzi, sembra convinta che il calciatore sia prossimo a riavvicinarsi alla sua ex compagna.

