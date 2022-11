Uomini e Donne, lo sfogo di Vittoria Deganello contro l'ex fidanzato Murgia scatena un putiferio

Gossip TV

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sui social si è sfogata contro l'ex fidanzato e padre della bambina che aspetta, il calciatore Alessandro Murgia. Ma, le sue parole non sono passate inosservate e a risponderle è stata la sorella del calciatore. Ecco cosa è successo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, è in dolce attesa di una bambina. L'annuncio è stato dato qualche mese fa da dalla diretta interessata. Dal momento che non ha mai fatto cenno a un nuovo compagno nella sua vita ed essendosi lasciata con il calciatore Alessandro Murgia poco prima dell'annuncio della gravidanza, era chiaro a tutti che Deganello stesse affrontando questo percorso come madre single. Per molto tempo sono state avanzate delle ipotesi sull'identità del padre, finché lei stessa non ne ha chiarito l'identità.

Vittoria Deganello contro Nicole Murgia, da amiche a nemiche giurate?

Sui social, già in passato, Vittoria Deganello aveva raccontato che la gravidanza era stata inaspettata, che il padre della bambina non aveva voluto assumersi le sue responsabilità e che le era stato chiesto di abortire. Il padre della bambina di Deganelloè il suo ex Alessandro Murgia. La relazione è durata solo pochi mesi ed è terminata in estate, forse, proprio per la gravidanza.

Vista la sua decisione di portare avanti la gestazione da sola, l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi si è ritrovata spesso a rispondere a commenti negativi su di lei. Stanca dei continui attacchi, a un'utente anonima che su Instagram ha commentato: "Sei vergognosa, è colpa tua se questo figlio che avrai crescerà senza un padre", Vittoria Deganello ha risposto per le rime.

"Dai su, sarai qualche parente che invece di farmi una chiamata mi scrive con i fake! Se uno vuole esserci, c'è, ma a quanto pare preferisce altro. Io e mia figlia siamo solo d'intralcio per lui, non l'ha mai voluta e non l'ha mai accettata. Lo dimostra ogni giorno. Passo e chiudo."

Un attacco che ha degli obiettivi ben precisi: i famigliari dell'ex fidanzato, il calciatore Alessandro Murgia.Tuttavia, anche la famiglia dell'ex di Deganello non si è lasciata intimidire e a contrattaccare è stata Nicole Murgia, sorella del calciatore e grande amica di Vittoria Deganello. Almeno, fino a questa replica:

"Non abbiamo bisogno di fare fake per commentare sotto alle tue foto, né io, né nessun altro della nostra famiglia. Tutto ciò che c'era da dire, in primis da me, è stato detto da direttamente. Chi doveva alzare il telefono ero soltanto tu, per avere un confronto con chi, come me, ti reputava parte della famiglia. Detto ciò, non dirò altro."

