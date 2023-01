Gossip TV

Uomini e Donne, Vittoria Deganello, frecciatina contro Nicole Murgia: "Mi hanno zittita perché collegata a terze persone"

Vittoria Deganello è in dolce attesa e ormai non è più un mistero chi sia il padre della figlia dell'ex volto di Uomini e Donne. In un recente sfogo online, Deganello ha rivelato che le viene impedito di raccontare della sua gravidanza a causa del legame con Nicole Murgia. Ecco cosa ha detto.