Uomini e Donne, Veronica Ursida: "Tornare nel parterre over? Ho sofferto molto e non so se..."

Gossip TV

Veronica svela se tornerebbe mai nel parterre di Uomini e Donne dopo la rottura con Giovanni.

La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è giunta al capolinea da ormai diverso tempo. Intervistata su Instagram da Fralof, l'ex dama del trono over è tornata a parlare della sua rottura con il partenopeo e di un suo possibile ritorno nel dating show di Maria De Filippi.

Veronica Ursida pronta a tornare a Uomini e Donne?

Per Veronica, il 2020 è stato un davvero davvero difficile dal punto di vista sentimentale. La donna, infatti, ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Giovanni, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Proprio nel programma di Canale 5, la Ursida ha trovato in Aurora Tropea un'amica speciale: "Con Aurora è nata pian piano e si è rafforzata durante il lockdown. Eravamo nel camerino insieme ma non c’era complicità, ora ci siamo iniziate a sentire molto, anche per appoggiarci. Quando ci siamo riviste fuori dal programma è cresciuta la nostra amicizia".

Dopo la rottura con Longobardi, la Ursida tornerà a Uomini e Donne per cercare il vero amore? Se all'inizio non era sicura di non voler tornare nel parterre over, oggi la dama sembra aver cambiato idea: "Sinceramente fino a poco tempo fa ti dicevo sicuro di no poiché ero ancora legata ad una persona. Semmai tornerò dovrò essere completamente libera di testa e di cuore. In questo momento non sono occupata, ma tempo fa si. Sicuramente allora non ero pronta anzi, non ci pensavo proprio, se mi veniva posta la domanda dicevo subito ‘no‘. Adesso penso che mi potrà tornare la voglia ma non è detto nemmeno che la redazione sia d’accordo. Se il web mi rivuole mi fa piacere perché significa che qualcosa l’ho lasciato e sicuramente avranno visto la differenza di quando c’ero e non c’ero. Ci devo riflettere perché è un po’ impegnativa la cosa".

Leggi anche Davide Donadei rinvia la scelta a Uomini e Donne, caos in studio

"Vorrei che mi capitasse l’uomo della mia vita" ha aggiunto Veronica "Non mi posso accontentare, sono una donna, non mi serve il ragazzino. Si devono incastrare i tasselli giusti, ho avuto tutti rapporti lunghi non sono una donna da due giorni. Incrocio le dita. Poi se non verrà me ne farò una ragione. Io ho sofferto molto per amore quest’anno e non so se non ci penserò mai più a quella persona, forse è impossibile. Non credo che ci sia una cosa a cui non potrò mai più pensare in generale nella mia vita".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.