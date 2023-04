Uomini e Donne, Veronica Ursida su Armando e Lucrezia: "C’era stato del tenero tra di loro anche durante la trasmissione"

Gossip TV

Veronica Ursida, ex dama del trono over di Uomini e Donne, intervistata da Tvpertutti, ha fatto delle nuove rivelazioni sul cavaliere campano Armando Incarnato in merito alle accuse di Aurora Tropea.

Uomini e Donne, Veronica Ursida conferma le parole di Aurora Tropea su Armando Incarnato

La Ursida, ha confermato una frequentazione passata tra Armando e Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice di Gianluca de Matteis.

Parando degli ultimi scontri da Incarnato e Aurora, l'ex dama ha dichiarato:

"Aurora deve mettersi l’animo in pace e lasciarlo perdere perché gli da soltanto che visibilità. A lei la capisco perché è stata veramente tanto colpita dalle sue aggressioni verbali negli anni e lui ha accusato tantissime persone. So cosa vuol dire quando lui utilizza quel lessico e quei atteggiamenti e ciò veramente brutto, meschino e cattivo."

"Lucrezia la conosco bene - ha proseguito Veronica - siamo uscite per un periodo insieme e stavamo spesso insieme, mi ha raccontato molte cose su Armando dall’epoca e anche a me ha detto che quando era uscita dalla trasmissione, anche se c’era la trasmissione, loro si erano visti. Io sapevo questo. O lei ha raccontato un sacco di balle a noi amiche per farsi vedere da noi, o non lo so… comunque sapevo che loro si sentivano e si vedevano, si sono visti a Napoli e a Roma più volte e che c’era stato del tenero tra di loro anche durante la trasmissione. Anche questo atteggiamento di Lucrezia di andare a tutelare Armando ha capito che è il più forte e gli serve la sua spalla per riemergere. Io vi dico, in passato ci sono uscita ma l’ho allontanata io dalla mia vita perché vedevo qualcosa di poco chiaro… non mi piace come persona, sono tutti e due della stessa pasta"

"Ho le prove: chat di altre persone o chat e vocali mandati a me dal signorino in questione."

L'ex dama ha parlato anche di Roberta Di Padua e delle discussioni avvenute in puntata con la tronista Nicole Santinelli:

"Roberta ha un’invidia particolare contro le donne bionde e con occhi chiari… in questo periodo di trasmissione non c’è nessuna coppia in cui inserirsi per stare seduta il più possibile nel parterre, perciò continua a massacrare Nicole e gli atteggiamenti di Roberta sono gli stessi che ha avuto nei miei confronti. E non mi venisse a dire che non è violenta a livello verbale, non mi dimenticherò mai che cosa disse a me ovvero “ti prendo per i capelli e ti trascino per tutta Mediaset”, ciò è andato anche in onda. Quelli sono i suoi atteggiamenti aggressivi e mi dispiace che si stiano ripetendo. Ora ha trovato come donna da colpire Nicole. Quest’ultima mi piace molto per la sua educazione, forse si dovrebbe più lasciare andare con i suoi sentimenti, però è una bellissima ragazza e sono con lei assolutamente!"

