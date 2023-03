Uomini e Donne, Veronica Ursida punzecchia Gianni Sperti dopo il riferimento in puntata

Gossip TV

Gianni Sperti nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne ha avuto un acceso scontro con Aurora Tropea e ha velatamente fatto riferimento a Veronica Ursida, storica amica della dama. A sua volta, sui social, Ursida ha deciso di commentare le parole dell'opinionista. Ecco cosa è successo.

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, nel dating show di Maria De Filippi, ha fatto ritorno un vecchio volto di Uomini e Donne: Aurora Tropea. La dama è stata via dal programma per due anni e ora ha deciso di ritornare per trovare la sua anima gemella nel programma. Per chi non se lo ricordasse, lei e Veronica Ursida erano amiche nel programma ed entrambe hanno rivolto parole non molto lusinghiere verso Uomini e Donne e i vari partecipanti.

Uomini e Donne, Veronica Ursida lancia una frecciatina a Gianni Sperti...e non solo!

Nella puntata andata in onda l'8 mrzo, è ritornata in scena Aurora Tropea, sotto lo sguardo stupito sia di Gianni Sperti che dell'intero parterre maschile e femminile. La dama si è fatta subito riconoscere per il suo carattere spigoloso e nel corso delle due puntate di mercoledì e giovedì ha alzato i toni con diversi partecipanti al dating show, tra cui Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Con la dama ha litigato quando ha deciso di sostenere la tronista Nicole Santinelli contro di lei, mentre con Incarnato sono volate parole grosse dopo che Tropea ha ammesso di non aver apprezzato il suo monologo durante la sfilata.

In tutte le occasioni, le persone coinvolte hanno fatto riferimento, senza pronunciare nomi, all'amica di Tropea, l'ex dama Veronica Ursida e alla loro abitudine di parlar male del programma. In merito, infatti Gianni Sperti ha dichiarato:

"Senti, ti piace questo programma?...Dato che sei tornata...Ricordavo che ne avevate parlato un po' male tu e la tua amica...ma forse ricordo io male. La tua amica storica, quella bionda, avevate fatto interviste, dirette?"

A questa velata frecciatina, ha risposto Veronica Ursida attraverso delle Instagram Stories con una frecciatina molto più pesante:

"Fatevi una vita! Mamma mia, siete pesanti! E voi che mi seguite sapete che non ho mai parlato male del programma, anzi! Ma di certo di G.A.R. non ho stima e non mi piacciono come persone. Basta! Ps: ma quanto vi manco! Ossessionati!"

Le iniziali citate corrispondono a quelle di Gianni, Armando e Roberta e Ursida ha continuato postando addirittura un tweet in cui chiedeva a Sperti se sentisse la sua mancanza.

