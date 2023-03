Uomini e Donne, Roberta Di Padua contro Aurora Tropea: "Impara a portare rispetto" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Roberta Di Padua e Aurora Tropea, appena rientrata nel programma si sono scagliate l'una contro l'altra. Vediamo insieme cosa è successo.

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dal trono classico di Nicole Santinelli e da Andrea, il suo corteggiatore. Spazio anche per Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori, con Alessio Campoli che decide di abbandonare lo studio. Nel frattempo, assistiamo anche alla prima uscita in esterna del nuovo tronista Luca con la corteggiatrice Alessandra.

Uomini e Donne, lite in studio tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea

L'idillio tra Nicole Santinelli e Andrea sembra già infranto, dato che, dopo la loro ultima esterna, in studio i due si sono fronteggiati per i dubbi reciproci e anche il corteggiatore ha espresso i suoi dubbi verso la tronista. Il suo atteggiamento ha infastidito Nicole e anche Gianni Sperti non ha potuto non darle ragione. In studio, nel frattempo è ritornata una vecchia conoscenza del programma, la dama Aurora Tropea, assente dal programma da almeno due anni.

Arriva anche il momento di Lavinia Mauro che ha portato in esterna Alessio Corvino: la tronista ha deciso di "vendicarsi" della mancanza di attenzioni del corteggiatore durante la festa di San Valentino e i due si sono confrontati sulla loro conoscenza e se la tronista è pronta o meno a fare la sua scelta. Lavinia, in realtà, come ricorda Maria De Filippi è ancora convinta che i due non siano davvero interessati a lei, visto che è solo dopo che hanno conosciuto la madre che hanno iniziato a mostrare interesse. Nel frattemo, Alessio Campoli decide di alzarsi e andarsene, stanco di dover sprecare il tempo a guardare Lavinia litigare con il rivale. La tronista decide di seguirlo, ma non prima di aver ballato con Campoli.

Durante il ballo, Aurora Tropea e Roberta Di Padua si ritrovano a litigare, dato che la dama più adulta ritiene che Di Padua non sia stata rispettosa nei confronti di Nicole Santinelli, con cui la tronista ha avuto un lieve litigio, a causa delle avanches al corteggiatore della tronista. Da loro, si passa a Cristina e Riccardo Guarnieri: Tina Cipollari ha notato che il cavaliere è tornato all'attacco con la dama durante il ballo, ma tra i due non è successo nulla. Secondo l'opinionista, la dama in realtà non ha interesse a stare nel programma, perché in realtà - secondo lei - Cristina ha un compagno fuori. A darle manforte arriva Claudio, un cavaliere con cui Cristina era uscita e che sostiene la stessa teoria di Cipollari, ma contro di lui risponde Riccardo, che fa notare come il cavaliere si comporti sempre in maniera irrispettosa verso le persone che lavorano dietro le quinte e le donne che frequenta. La discussione continua con i cavalieri e poi ancora Tina e Cristina che se ne dicono di tutti i colori.

Spazio ancora per il trono classico: Nicole ha portato in esterna uno dei suoi corteggiatori , mentre Luca, il nuovo tronista, ha portato in esterna una delle sue corteggiatrici, Alessandra. Corteggiatrice timida, ma che al tronista piace perché la sua timidezza non nasconde un carattere deciso. Anche l'esterna tra Nicole e Francesco è andata molto bene, tanto che anche Gianni si complimenta con loro per la bella esterna e la tronista decide di ballare con lui.

