Uomini e Donne, Veronica Ursida, ex dama del trono over, si confessa a Non è l'Arena

Ospite a Non è l'Arena, Veronica Ursida ha rivelato dettagli importanti sulla sua vita sentimentale. Ecco cosa ha detto.

Ospite come opinionista a Non è l'Arena da Massimo Giletti, l'ex dama del trono over Veronica Ursida si è lasciata andare a importanti confessioni sulla sua vita sentimentale e, in particolare, sui tradimenti che ha subito.

Veronica Ursida, l'ex volto di Uomini e Donne si racconta a Non è l'Arena

L'argomento era la fine delle storie d'amore tra vip e, oltre al caso di Shakira e Gerard Piqué o di Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Veronica Ursida ne ha approfittato per confessare alcuni suoi segreti. In particolare, l'ex dama ha espresso la propria solidarietà verso le donne tradite e ha ammesso di aver subito un tradimento lei stessa:

"Noi donne tradite davanti a una canzone del genere abbiamo pensato tutte 'fantastica, brava!'"

Il conduttore Massimo Giletti credeva che l'opinionista avesse avuto un lapsus e per errore si fosse inserita nel novero delle donne tradite, ma invece Veronica Ursida ha ribadito che in passato è stata vittima di un tradimento e in merito alla canzone di Shakira ha aggiunto:

"Quando mi hanno tradita ho pensato: mi hanno tradita con un Casio o una Twingo... Qualcpsa del genere. Bene, vi meritate questo. Forza, Shakira."

