Uomini e Donne, Veronica Rimondi lo ammette: ''Con Matteo Farnea non…''

Veronica Rimondi e Matteo Farnea, come procede dopo Uomini e Donne? L’ex tronista fa chiarezza e stupisce.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, iniziando una relazione bellissima e carica di progetti e promesse, anche a breve termine come quella di prende un muto per cercare casa insieme. Nelle ultime ore, l’ex tronista ha punzecchiato la sua dolce metà, mostrandosi poi al settimo cielo per il regalo con cui Matteo l’ha sorpresa.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi punge Matteo Farnea

Innamoratissimi, Veronica Rimondi e Matteo Farnea progettano in grande dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, mostrandosi sui social sempre più complici e innamorati. A differenza di Matteo Ranieri e Valeria Cardone che hanno annunciato al rottura ufficiale, Veronica e Matto sognano di poter condividere al più presto la quotidianità, stanchi di doversi dividere tra Ferrara, città dove vive e lavora l’ex tronista, e Roma che ospita gli studi dell’ex corteggiatore veneto.

Così, la coppia ha annunciato di essere alla ricerca di un nido d’amore, scegliendo di prendere insieme anche un mutuo per poter realizzare questo sogno al più presto. Sebbene vi sia molto romanticismo e dolcezza tra Veronica e Matteo, i due non hanno smesso di punzecchiarsi e così l’ex tronista ha pubblicato un eloquente video su Tik Tok, scrivendo:

“Piccola precisazione: ovviamente scherzo… Non mi è mai capitato di avere torto in una discussione con Matteo Farnea”.

Insomma, Veronica ci tiene a precisare che non ha rinunciato e non rinuncerà facilmente al suo lato guerriero per compiacere il fidanzato, che apprezza e la omaggia con un regalo a sorpresa. Per non farle sentire troppo la sua mancanza, infatti, Matteo ha inviato un coloratissimo mazzo di fiori a Veronica, che si è mostrata al settimo cielo. Del resto, è proprio anche grazie a questo lato romantico e alle sue incredibili doti di corteggiatore che il veneto ha fatto breccia nel cuore dell’ex tronista.

