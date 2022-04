Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri bacia Gloria: Ida Platano reagisce così (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo bacia Gloria e dichiara interesse per la dama.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, al centro dello studio si crea un intreccio pericoloso. Riccardo Guarnieri è uscito con Gloria e prova una grande attrazione fisica, tanto che è scattato un bacio dopo la seconda serata a cena insieme. Ida Platano trova incredibile trascorrere del tempo con Ilie Maneschi, ma vederlo di persona ha rovinato la magia e lei non sa se potrà nascere qualcosa. Alessandro Vicinanza ha baciato una dama ma ha capito di non poter andare avanti e finisce nel mirino di tutti, tranne Tina Cipollari che lo difende a spada tratta.

Uomini e Donne, Riccardo volta pagina con lei!

Dopo essere tornato nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha tenuto fede al suo desiderio di conoscer una nuova dama, nonostante tutti temessero che la presenza di Ida Platano lo avrebbe fatto tornare sui sui passi. Nella nuova puntata, infatti, scopriamo che il cavaliere pugliese è uscito con Gloria e tra loro è scattato un bacio nella camera d’albergo, dopo la seconda serata trascorsa insieme. Gloria ammette di essersi trovata molto bene con Riccardo, mentre Armando Incarnato confida di non credere alle parole della dama, dichiarando che la romana è interessata alla popolarità dell’ex di Ida Platano non a lui come persona. Nessuno crede a questa versione, compresa Tina Cipollari che accusa Armando di avercela con tutte le donne che ha frequentato e racconta di aver visto Gloria entusiasta sin da subito della presenza del Guarnieri.

Al centro dello studio si siede anche Ida Platano che ha iniziato a frequentare Ilie Maneschi, il quale è felicissimo per come è andato il loro ultimo appuntamento. Ida, al contrario, non ha ritrovato il feeling provato durante le telefonate nella cena trascorsa con Ilie, ma vuole darsi tempo nonostante nessuno noti particolare interesse da parte della dama bresciana. Platano, messa alle strette, dichiara di non essere attratta fisicamente da Maneschi ma di provare una sintonia mentale, che difficilmente ha trovato prima in un uomo. Maria De Filippi chiede ad Alessandro Vicinanza di prende posto al centro dello studio per raccontare della sua frequentazione con Valentina, che per lui si è rivelata essere l’inizio di una bella amicizia. Ida si intromette, accusando Alessandro di baciare tutte le dame e di non dare importanza a nulla ma Tina interviene, accusando la dama di fare di peggio, promettendo amore a tutti dopo neppure un mese di conoscenza.

Gianni Sperti interviene a gamba tesa nei confronti di Alessandro, nonostante Valentina stessa non si sia mostrata offesa da ciò che è successo con il cavaliere partenopeo, e Vicinanza esplode accusandolo di essere di parte e di utilizzare termini esagerati. Anche Riccardo entra in azione in difesa di Ida, descrivendo Alessandro come un incantatore, che ha mostrato molto più interesse per Federica Aversano che per Platano, pensiero condiviso anche da Armando che invita i cavaliere a cercare l’ex corteggiatrice fuori dallo studio e dimostrare di non tenere alle telecamere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.