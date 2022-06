Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea: il gesto che non ti aspetti

Gossip TV

Festeggiamenti in famiglia per Veronica Rimondi che, dopo Uomini e Donne, fa sempre più sul serio con Matteo Farnea.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Sebbene siano passate poche settimane dalla scelta, la coppia fa sul serio e lo dimostra il gesto clamoroso di Matteo per Veronica in occasione del compleanno della bella tronista.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea sempre più innamorati

Da quando Matteo Farnea ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, non ci sono stati dubbi: Veronica Rimondi si è innamorata dal veneziano al primo sguardo. La tronista originaria di Ferrara ha portato avanti un percorso intenso, seppur breve, con il corteggiatore insieme a quello con Andrea Della Cioppa. Giunti al giorno della scelta, Veronica si è mostrata molto sicura della propria idea e, dopo aver parlato faccia a faccia con Andrea, ha scelto di concludere la sua avventura televisiva con Matteo. Il corteggiatore, al settimo cielo, ha baciato la tronista sotto una cascata di petali e da quel momento i due non si sono più lasciati.

Mentre Luca Salatino spiazza su Ida Platano, Veronica ha festeggiato il suo compleanno in un noto ristorante di Ferrara alla presenza di amici e familiari, insieme al suo nuovo fidanzato Matteo. Sebbene siano passate poche settimane da quel sì cancellato da un bacio al centro dello studio di Uomini e Donne, sembra proprio che la coppia faccia sul serio tanto che Veronica ha deciso di portare Matteo nella sua famiglia e nella sua città natale, facendo presumere ai fan di aver già fatto le presentazioni ufficiali in casa.

Poco dopo la scelta di Veronica si sono scatenate tantissime polemiche, dato che oggettivamente la maggior parte del pubblico preferiva il rivale Andrea, ma la tronista e il corteggiatore veneto sembrano non prestare la minima attenzione ai pettegolezzi sui social, vivendosi la loro storia d’amore e mostrandosi più complici che mai. Nel frattempo, rumors sempre più insistenti vorrebbero Andrea Della Cioppa come nuovo tronista a settembre, con la benedizione di Maria De Filippi e di Tina Cipollari, la quale non ha nascosto di avere un debole per il giovane spigliato e ironico come lei.

