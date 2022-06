Uomini e Donne, Luca Salatino perso per Ida Platano: la dedica fa sognare!

Gossip TV

Luca Salatino, protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, mostra tutto il suo affetto per Ida Platano sui social.

Ida Platano, tra una sventura amorosa e l’altra, sembra essere diventata un punto di riferimento per i giovani tronisti di Uomini e Donne. Matteo Ranieri e Luca Salatino, infatti, hanno parlato benissimo della dama bresciana e il romano, in particolare, ha pubblicato nelle sue Ig Stories una bella dedica per Ida, facendo impazzire i fan.

Uomini e Donne, Luca e Ida più uniti che mai!

Nello studio di Uomini e Donne, spesso e volentieri, nascono grandi rapporti d’amicizia che vanno oltre lo studio del dating show di Maria De Filippi, unendo persone che altrimenti non si sarebbe mai potute conoscere e che invece, dopo il programma, non possono più fare a meno l’una dell’altra. È un esempio eclatante il rapporto tra Ida Platano e Gemma Galgani, che ha commentato il sentimento dell’amica per Riccardo, ma anche la più recente amicizia tra Isabella Ricci e Marcello Messina, invitato alle nozze della dama del Trono Over.

Ma, talvolta, le amicizie nascono anche tra dame e cavalieri e i giovani tronisti che, proprio in virtù dell’età e dell’inesperienza, tendono a fidarsi e a chiedere consiglio, finendo per legarsi ai colleghi più adulti. È il caso di Luca Salatino e Ida, che si sono sempre sostenuti durante il percorso nel programma di Canale5. Mentre il romano ha osservato attonito il ritorno di fiamma tra la dama bresciana e Riccardo Guarnieri, augurandosi di non vedere Ida nuovamente con il cuore rotto, Platano ha dispensato consigli all’irrequieto pugile e ha gioito quando Luca ha scelto Soraia Allam.

Proprio poco prima del momento della scelta, Salatino ha chiesto a Ida di raggiungerlo al centro dello studio e abbracciarlo, così da infondere in lui la giusta carica, e lei si è alzata immediatamente per stringere Luca tra le sue braccia. Questo momento molto dolce è stato ripreso da una fanpage della bresciana, che ha postato gli scatti dell’abbraccio, condivisi immediatamente da Luca nelle sue Ig Stories e poi pubblicati anche da Ida, a testimonianza che l’amicizia tra i due continua anche dopo Uomini e Donne.

