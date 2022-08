Uomini e Donne, decolla la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Allam: lui si sbilancia su Instagram

Gossip TV

Luca Salatino stupisce Soraia Allam con una dolce dedica sui social. Vero amore per la coppia di Uomini e Donne.

Si sta trasformando in una appassionata storia d’amore la relazione tra Luca Salatino e Soraia Allam Cerutti, una delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne nel corso dell’ultimo anno. Il romano, restio a condividere troppo su Instagram per preservare la propria privacy, ha fatto uno strappo alla regola con una dedica dolcissima alla sua fidanzata.

Uomini e Donne, Luca e Soraia smentiscono tutte le previsioni: è vero amore!

Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam Cerutti sono stati protagonisti di tantissimi gossip, provocati dalla distanza tra i due e dalla scarsa abitudine di mostrare il proprio privato su Instagram. Certamente, Luca e Soraia sono una coppia in controtendenza rispetto a quelle che sono solite condividere ogni più piccolo istante della loro felicità sui social, e questo deve aver confuso non poco gli utenti che hanno sospettato già di una volta una crisi in corso.

Crisi categoricamente smentita da entrambi, che al contrario ad oggi sono più innamorati che mai. Soraia e Luca hanno deciso di lanciarsi in un viaggio di coppia in Grecia e si sono divertiti tantissimo insieme, tra spiagge paradisiache e buon cibo, sempre all’insegna della semplicità che li contraddistingue. Nelle ultime ore, Luca ha fatto un significativo strappo alla regola, dedicato alla sua fidanzata parole dolcissime sulla sua pagina ufficiale, mostrando così anche un nuovo lato del suo carattere.

“Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un'amica, un'amante una sorella, e tu sei tutto questo.... Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero, ti amo”.

La dedica di Luca ha raccolto moltissimi consensi tra i fan della coppia incassando ben 33mila likes e tantissimi commenti positivi, tra cui quello dell’ex tronista Samantha Curcio, evidentemente favorevole a questa coppia dolce e naturale, ma anche quello di Aneta Buchtova - ex dama del trono over che ha lasciato lo studio con Diego Tavani - che si è detta fiera dell’ex tronista. Soraia, commossa, ha risposto al messaggio del suo fidanzato con il medesimo trasporto, ammettendo di essere follemente innamorata di lui.

