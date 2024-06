Uomini e Donne, Valentina Pesaresi frena sulla convivenza con Cristian Forti: ''Per me è presto''

Gossip TV

La loro storia d’amore è nata nello studio di Uomini e Donne e continua a gonfie vele anche lontano dai riflettori. Ecco cosa hanno raccontato Cristian Forti e Valentina Pesaresi sulla possibile convivenza.

Dopo un percorso fatto di alti e bassi, discussioni e momenti romantici, Valentina Pesaresi e Cristian Forti hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne formando una nuova coppia. Giovani, ambiziosi e passionali, ecco cosa hanno raccontato i due romani al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, a quattro mesi di distanza dall’emozionante scelta.

Uomini e Donne, Valentina frena Cristian: niente convivenza

Il percorso del giovane tronista Cristian Forti a Uomini e Donne è stato all’insegna del colpo di scena, dell’imprevisto, della passione ma anche di tante discussioni. Il ventiduenne romana alla fine ha capito di essere innamorato di Valentina Pesaresi ed è stata proprio la bella corteggiatrice la sua scelta. Sono trascorsi quattro mesi e Cristian e Valentina sono più uniti che mai, nonostante qualche alto e basso dovuto a discussioni talvolta accese sui temi della gelosia che, si sa, sono materia difficile da gestire in giovane età. Intervistati dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, entrambi si sono detti molto coinvolti dalla relazioni, che procede a gonfie vele ma Valentina ha voluto precisare di non essere ancora pronta per la convivenza, frenando l’entusiasmo del suo fidanzato.

“Cristian ogni tanto la battuta me l’ha fatta, ma per me è presto. Penso che prima di fare un passo così grande debbano esserci altri presupposti: stabilità, lavoro…”.

Uomini e Donne, Cristian e Valentina: che coppia!

Sebbene inizialmente ci fosse qualche spettatore scettico a proposito di questa giovane coppia, forse proprio per i pregiudizi sull’età, Cristian e Valentina si stanno mostrando molto coinvolti e sinceri. I due hanno iniziato a utilizzare sempre di più i social, ma entrambi hanno ammesso di non aver intenzione di lavorare come modelli o influencer al momento, divertendosi a condividere per il puro piacere di farlo. Recentemente, Cristian e Valentina hanno fatto un bellissimo viaggio in Egitto e ora hanno raccontato la loro intenzione di trascorrere qualche settimana in Kenya, senza dubbio un’esperienza che li coinvolgerà ancora di più come coppia. Mentre Pesaresi ha ammesso di soffrire le discussioni con Cristian e di aver anche pensato per un momento di dire basta, salvo poi accorgersi di esserne troppo innamorata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del rapporto con i suoceri e di come sua madre veda la sua fidanzata.

“Quando vado dai genitori di Valentina parliamo tanto, ultimamente mi bacchettano anche […] Mia madre mi vede contento e non dice nulla. Poi spesso stiamo da me anche per diversi giorni, perché a casa ho un piano tutto mio e possiamo avere i nostri spazi. Probabilmente, visto che sono il maschio più grande di casa, mia madre mi vede già come un uomo”.

Insomma, entrambe le famiglie hanno accettato la relazione, sebbene la madre di Valentina inizialmente non fosse neppure d’accordo di vederla nello studio del dating show di Canale 5, e per il momento è tutto rose e fiori, così come per un'altra coppia di Uomini e Donne ovvero quella composta da Asmaa e Cristiano che pensano alle nozze.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.