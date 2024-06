Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano sono pronti alle Nozze mentre pensano ad allargare la famiglia!

Gossip TV

Lieto fine per Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne. La coppia ha progetti importanti tra figli e matrimonio, ecco cosa hanno svelato.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno lasciato insieme Uomini e Donne e, se inizialmente in molti si mostravano scettici verso questa coppia del trono over, vedendo l’amore che li lega tutti hanno cambiato idea. Dopo un tatuaggio di coppia, la dama e il cavaliere hanno ammesso di essere pronti ad allargare la famiglia e, perché no, convolare a nozze con la benedizione della madre di Cristiano. Ecco cosa hanno rivelato.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano: galeotto fu il biscotto al cioccolato

L’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne ha visto nascere diverse coppie nel parterre del trono over, tra cui quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. La decisione di lasciare insieme il programma ha sollevato non poche polemiche, vista la velocità con la quale i due hanno deciso di frequentarsi e si sono detti innamorati. Certamente due protagonisti molto discussi, Asmaa e Cristiano hanno ammesso al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi che si aspettavano polemiche sul loro conto, ma che entrambi hanno ignorato le cattiverie e si sono contrati sulla loro relazione che va a gonfie vele, tanto da scegliere di farsi un tatuaggio di coppia. Cristiano, infatti, ha confidato che è stata proprio Asmaa la prima dama ad avere notato nel parterre femminile, ma di aver pensato di non poter avere possibilità inizialmente.

“Asmaa è stata l’unica del parterre che ho nominato all’inizio di questo percorso quando mi hanno chiesto chi mi piacesse. Infatti, sin da subito ho cercato il suo sguardo senza trovarlo, le ho lasciato il numero ma lei non l’ha accettato, l’ho invitata a ballare ma lei a rifiutato. Poi ad un certo punto ha lascito il programma per qualche settimana e quando è rientrata ho notato che mi vedeva, che qualcosa era cambiato, fino a quando mi ha offerto il famoso biscotto”.

La dama ha confermato di averci messo un po’ di più a capire di provare un interesse per Lo Zupone, e che è stato proprio il gesto di portargli un biscotto dopo averlo visto giù di morale a farle comprendere tutto. Sin dalla prima telefonata, racconta Asmaa, l’alchimia era talmente palese da non poter essere ignorata ed ecco che la coppia infatti si è dichiarata pubblicamente e sta vivendo il proprio amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano pronti al Matrimonio e ai figli

Dividendosi tra Roma e Ravenna, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone stanno vivendo un’autentica favola d’amore. La dama ha raccontato di aver presentato suo figlio al nuovo fidanzato e di essere rimasta sorpresa dalla loro naturale sintonia, ulteriore segno che tra loro fosse vero amore. Anche la madre di Cristiano sembra essere rimasta particolarmente impressionata dal feeling naturale che ha potuto osservare e Asmaa ha raccontato che è stata proprio lei a chiedere quando si sarebbero sposati, sperando presto in un matrimonio da favola per il figlio.

“La cosa buffa è che per come ci ha visto felici, uniti, perfetti l’uno per l’altra anche la madre di Cristiano ci ha già chiesto a quando le nozze. Mi rendo conto che sembra tutto veloce, ma la nostra compatibilità ha qualcosa di speciale: credo davvero che in un’altra vita io e Cristiano siamo stati insieme e in questa ci siamo rincontrati”.

Insomma, i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne sono chiaramente molto innamorati e fanno già progetti importanti insieme, non solo sulle future nozze. Asmaa e Cristiano sono pronti ad allargare la famiglia, dal momento che entrambi pensano che sia il naturale passo per celebrare il loro amore, e sperano anche di ereditare una caratteristica della famiglia del cavaliere con l’arrivo di due splendidi gemelli!

