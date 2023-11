Uomini e Donne, Valentina Pesaresi: "Cristian Forti è il mio ragazzo ideale, siamo entrambi semplici e diretti"

Gossip TV

La corteggiatrice fa un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne.

Valentina Pesaresi è una delle corteggiatrici del tronista Cristian Forti. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la studentessa e modella si è raccontata e fatto un bilancio della sua attuale esperienza nel popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Valentina e le dolci parole su Cristian

Valentina Pesaresi ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui si è raccontata per la prima volta e non solo. La giovane corteggiatrice ha infatti colto l'occasione per fare un bilancio del suo percorso insieme al tronista Cristian Forti:

Anche se è passato poco tempo ci siamo dimostrati a vicenda un interesse abbastanza forte. Sicuramente impareremo anche a conoscerci di più e a capire meglio molti aspetti del nostro carattere. In un primo momento l'impatto è stato estetico, anche perché lui fisicamente è proprio il mio ragazzo ideale. Poi ho visto che i nostri caratteri sono abbastanza simili: siamo entrambi semplici e diretti.

Valentina ha continuato svelando quali sono i lati del carattere di Cristian che l'hanno colpita:

Mi piacciono molto la sua bontà e la sua sincerità. Apprezzo davvero tanto quando un ragazzo riesce a dire la verità. Poi c'è la sua sensibilità, e questo tratto della sua personalità mi fa rispecchiare molto in lui. Anche se a volte emerge un lato più furbetto penso che Cristian abbia un grande cuore e che abbia tanto da dare come persona. Devo capire se è maturo abbastanza, questo ancora non mi convince ma è presto per dare giudizi definitivi; con il tempo capirò meglio il suo comportamento, ne sono sicura.

