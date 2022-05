Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, dopo la sfilata del Guarnieri, critica il cavaliere pugliese e il suo comportamento nel dating show.

Nel corso della sfilata degli over durante l'ultimo appuntamento con Uomini e Donne, il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, ha scritto un nuovo (romantico) capitolo della sua storia infinita con Ida Platano, la bella dama bresciana con la quale ha vissuto un grande amore, nato proprio nel dating show di Canale 5 e cui sembra essere ritornato un barlume di speranza di un riavvicinamento.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo tuona contro l’amico Riccardo Guarnieri: "Spiegaci perché l’hai…"

Dopo il ritorno di Riccardo, Ida è inevitabilmente tornata ad affrontare l'indimenticabile passato con lui, e più volte ha fatto palesemente intendere di non averlo ancora dimenticato. Il Guarnieri, da sempre più schivo e riservato e con comportamenti a volte contradditori, negli ultimi giorni, sembra essere tornato predisposto al dialogo e al perdono, anche se indubbiamente ferito dalla Platano in alcuni momenti della loro storia in cui non si è sentito totalmente compreso.

Dopo l'ennesimo litigio, le note di "Fai Rumore" di Diodato, hanno riportato i due protagonisti a un momento molto significativo che li ha fatti letteralmente capitolare, travolgendoli nei ricordi, dal sapore dolce e amaro: il momento in cui Riccardo aveva chiesto a Ida di sposarlo. Poco dopo, Riccardo ha preso coraggio e ha chiesto alla sua ex fidanzata se avesse impegni per la serata. Ma non è finita qui perché, come già accennato, durante la sfilata a tema della seduzione, il cavaliere si è presentato con un mazzo di rose rosse chiedendo a Ida di andare a cena insieme.

Il gesto di Guarnieri per molti è sembrato incomprensibile e incoerente rispetto alle sue ultime prese di posizioni e, tal proposito, un'amica del cavaliere, ex nota protagonista del dating show, Ursula Bennardo, non ha potuto fare a meno di commentare proprio sotto ad un post pubblicato dal profilo ufficiale Instagram di Uomini e Donne:

"Spiegaci perché l’hai sedotta? Non stiamo capendo nulla."

In molti telespettatori del programma, si sono ritrovati effettivamente nella parole della dama pugliese, non comprendendo il perché del gesto di Riccardo.

