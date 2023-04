Uomini e Donne, una storica ex dama del trono over si schiera dalla parte di Armando Incarnato

Gossip TV

Armando Incarnato nella bufera: alcune note ex dame del trono over di Uomini e Donne si schierano contro di lui e altre lo difendono.

Armando Incarnato, negli ultimi, è la centro di diverse questioni roventi nel dating show di Uomini e Donne che da anni lo vede tra i protagonisti più popolari e anche discussi del parterre dell'over.

Uomini e Donne, ex dama difende Armando: " Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità"

Il cavaliere campano è stato messo sotto accusa da Aurora Tropea ma anche da Gianni Sperti in seguito ad alcune segnalazioni secondo le quali, Incarnato avrebbe un manager che cura la sua immagine e che inoltre avrebbe fatto dei provini con la speranza di partecipare al Gf Vip e all'Isola dei Famosi

Ieri, alcune note ex dame, Veronica Ursida e Pamela Berretta hanno gettato nuove ombre su Armando non credendo alla sua buona fede e alle sue sentite e secche smentite sulle accuse che gli sono state fatte. Incarnato è intervenuto anche sui social ribadendo la sua grande lealtà e il suo profondo rispetto per Maria De Filippi e per la redazione del programma.

Sulla questione è intervenuta anche un'altra celebre ex dama del programma, Barbara De Santi che ha detto la sua difendendo il cavaliere campano:

"In tanti mi avete scritto “ma stai dalla parte di Aurora o stai dalla parte di Armando? Non avevo ancora visto. Ho visto adesso la puntata di ieri e assolutamente sono dalla parte di Armando. È strano ma mi ricorda quando io venivo accusata di cose che non avevo fatto. Diventavo matta, pazza. Mi nasceva da dentro. Una persona che invece vuole nascondere, rimane quasi sulle sue. Non si scalda così tanto. Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità. Perché era vero quello che dicevo e venivo attaccata per cose che non avevo mai fatto. Impazzivo come lui. Quindi io credo in Armando."

Armando, dal canto suo, su Instagram ha voluto fare delle precisazioni in seguito alle polemiche avvenute in puntata:

"Non consento a nessuno di infangare, sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei. Avete usato cattiveria, astio e invidia per mettermi in ginocchio, ma vi serve ben altro per farlo. Da piccolo mi hanno insegnato una cosa: le cattiverie restano a chi le fa, perché chi le riceve prima o poi le dimentica. Per info e collaborazioni contattate sto c…. perché il manager è impegnato con “altre persone”.

