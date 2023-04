Uomini e Donne, Veronica Ursida e Pamela Barretta sbugiardano Armando Incarnato

Gossip TV

Le due note ex dame del dating show di Uomini e Donne smascherano il cavaliere campano

Negli ultimi giorni il cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato, è finito nella bufera dopo essere stato accusato di avere un manager e di aver fatto dei provini per poter partecipare al Grande Fratello Vip.

Uomini e Donne, due note ex dame del programma affondano Armando Incarnato

Armando ha negato fermamente le accuse, pregando Maria De Filippi di approfondire la questione e sincerarsi di quella che da anni è la sua lealtà e il suo rispetto nei confronti della conduttrice e della redazione del programma.

Due ex note dame del dating show, sono intervenute sulla questione, gettando nuove ombre su Incarnato.

Veronica Ursida, che ha frequentato per qualche tempo il discusso cavaliere campano ha dichiarato "Mi disse che avrebbe lasciato la trasmissione solo ed esclusivamente per un reality a pagamento" E non solo, la Ursida ha rivelato che Armando ha diverse persone che curano la sua immagine e che i suoi atteggiamenti aggressivi, quando viene accusato, sono finalizzati a intimidire e cercare di insabbiare tutto.

Anche Pamela Barretta ha detto la sua, gettando ulteriore benzina

“Potrei sganciare una bomba… Ho aspettato qualche anno proprio perché ho imparato che la fretta fa i figli ciechi e la mia impulsività mi ha fatto commettere errori, nonostante avessi ragione. Mai avere fretta. Qualcuno ha la memoria corta, o meglio, mente! No perché proprio bene non ne parlava (di Maria De Filippi, ndr). Così, a titolo informativo…”.

Come se non bastasse, la pagina Instagram di Ilvostropensierogossip ha pubblicato una foto di Armando Incarnato annunciato come ospite di un evento l'otto marzo di tre anni fa. Nella didascalia si legge: "Nando Incarnato, protagonisti di Uomini e Donne over con una disponibilità limitata e orari da concordare."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.