Uomini e Donne, una nota ex naufraga dell'Isola dei Famosi vorrebbe corteggiare Luca Daffrè

Lei è una giovane modella emiliana che ha conosciuto Luca proprio nel corso dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.

Giovane modella emiliana, vincitrice dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione ed ex naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi: stiamo parlando di Maria Laura De Vitis che al settimanale di Lollo Magazine ha confessato di voler corteggiare Luca Daffrè, ex compagno d'avventura all'Isola e attuale tronista di Uomin e Donne.

Maria Laura De Vitis: "Ho pensato di corteggiare Luca a Uomini e Donne ma ho capito che..."

La De Vitis sarebbe pronta a scendere le scale nel dating show di Maria De Filippi, ma ha anche ammesso di aver compreso, dopo la sua partecipazione nell'adventure game di Canale 5, che probabilmente Luca non ha un reale interesse nei suoi confronti.

"Con tutta sincerità ho pensato di scendere perché Luca alla fine era un ragazzo che mi poteva prendere almeno per come l'avevo conosciuto all'isola, ma questa idea l'ho subito repressa perché non mi sembra comunque il caso visto che dopo l'isola Luca mi ha cercato poco e niente, se fosse stato per me ci saremmo visti per lo meno per parlare senza telecamere addosso per un caffè o un aperitivo. Questo non è mai accaduto, deduco che l'interesse di Luca nei miei confronti sia solo amicizia e non di altro. Quindi scendere per poi ricevere una porta in faccia non mi sembrava il caso visto che già all'Isola non aveva continuato su questa strada, ecco. In sintesi se lui mi avesse voluta scegliere nella vita mi avrebbe scelto senza andare a Uomini e Donne, quindi penso non ci sia bisogno di andare in un programma televisivo, perché se Luca mi voleva mi poteva venire a prendere una volta finita risola. Questo non è accaduto, quindi va bene così"

Parlando dell'ultimo anno che ha vissuto, la modella ha dichiarato:

L'ultimo anno è stato un anno molto esplosivo per me, pieno di soddisfazioni e spero di continuare così in futuro e mi auguro di continuare a lavorare in televisione perché è quello che vorrei fare nella vita. Dopo l'Isola sono rimasta legata a Carmen Di Pietro, che mi ha fatto conoscere anche sua figlia e ho rivisto anche Alessandro. Carmen è la persona più vera che ho conosciuto sull'isola e che è diventata una mia amica fuori. Però ho continuare a sentire anche un po' Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal, ma ancora non ci siamo riviste per impegni da entrambe le parti.

L'ex naufraga ha parlato anche della possibilità di sedersi sulla poltrona rossa più famosa della tv:

Sì mi farebbe piacere fare un esperienza da tronista, perché sembra strano a dirsi ma in realtà sono tanti anni che sono single e non riesco a trovare una persona compatibile con me con la quale iniziare una relazione seria perché ad oggi vorrei trovare l'amore, solo che non lo so... non so se è il periodo o io che sono strana ma l'amore non è mai arrivato. Quindi penso che un programma come Uomini e Donne mi potrebbe aiutare sotto questo punto di vista a trovare l'amore che da sola finora non sono riuscita a trovare. Quindi si mi piacerebbe fare la tronista"

