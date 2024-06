Uomini e Donne, una dama e un cavaliere come nuovi tronisti? L'indiscrezione e i possibili nomi

Gossip TV

Retroscena e indiscrezioni: ecco chi potremmo sedersi sulla poltrona rossa del trono classico nella prossima stagione di Uomini e Donne

Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che rappresenta ormai una grantica certezza per la rete ammiraglia Mediaset si prepara a tornare a settembre e Maria De Filippi e la redazione sono già al lavoro per definire il parterre di tronisti e corteggiatori che animeranno il dating show nella stagione 2024/2025.

Uomini e Donne, dopo Ida Platano potrebbero arrivare sul trono due volti dell'over

Negli ultimi giorni, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno smentito le voci che li vedevano come futuri tronisti, confermando la loro partecipazione al programma nei consueti ruoli. Al contrario, tra coloro che aspirano a occupare il posto lasciato vacante da Ida Platano lo scorso anno, ci potrebbero essere alcuni volti dell'over una dama e un cavaliere. L'esperto di gossip, Amedeo Venza ha rivelato infatti un'indiscrezione secondo cui la conduttrice sarebbe intenzionata a ripetere l’esperimento dell'ultima edizione con Ida, portando quindi sulla poltrona rossa una dama o un cavaliere già visti nel parterre del trono over.

"I casting per i nuovi tronisti sono in corso, e tra questi potrebbe esserci una dama o un cavaliere del trono over, proprio come è successo con Ida," ha riportato Venza su Instagram.

E non è finita qui. Di recente, sono emerse diverse indiscrezioni su testate e siti specializzati riguardo a chi potrebbe essere richiamato in trasmissione o chi, già noto, potrebbe essere arruolato nel programma come quello dell'attore romano 47enne, Massimiliano Varrese. L'attore, noto per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello, si è autocandidato per il ruolo di tronista. "In questa fase della mia vita artistica – ha dichiarato a Turchesando – perché non fare le cose al contrario? Perché non prendere tutto con più leggerezza? Mi vedete sul trono? Uno può anche divertirsi senza prendersi troppo sul serio". Un altro nome legato al Grande Fratello e considerato tra i possibili futuri tronisti è Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri. E ancora, un ex volto dell'over Marco Antonio Alessio, che di recente si è separato da Emanuela Malavisi. Inoltre, si vocifera che un trono potrebbe essere affidato al suo ex corteggiatore Mario Cusitore. o nel parterre maschile dei senior. Un'altra possibilità riguarda Sossio Aruta, che ha visto naufragare la sua storia con Ursula Bennardo negli ultimi mesi. L'ex calciatore ha lasciato intendere che, se la redazione dovesse chiamarlo, non escluderebbe un suo clamoroso ritorno a Uomini e Donne.

