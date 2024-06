Uomini e Donne, Mario Cusitore pronto a salire sul trono? Le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Dopo aver chiuso definitivamente con Ida Platano, il discusso speaker radiofonico Mario Cusitore è pronto a tornare nello studio di Uomini e Donne come tronista?: "Gira voce che lui aspiri ad altri ruoli in tv".

L'ultima stagione di Uomini e Donne è finita ormai da qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Mario Cusitore che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a tornare nel dating show di Canale 5, ma questa volta sulla famosa poltrona rossa.

Mario Cusitore tronista?

Mario Cusitore è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Arrivato nel dating show condotto da Maria De Filippi per corteggiare e conquistare la tronista Ida Platano, lo speaker radiofonico ha diviso il pubblico di Canale 5, che lo ha accusato di essere interessato solo ed esclusivamente alla visibilità.

Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne non sono mancate le critiche e le gravi segnalazioni, che gli sono costare care. Delusa e amareggiata, infatti,Ida ha deciso di lasciare il trono ed eliminare i suoi corteggiatori, compreso Mario, che ha cercato in tutti i modi di recuperare il loro rapporto lontano dalle telecamere, ma senza lieto fine. E ora? Come andranno le cose tra i due? La Platano deciderà seriamente di voltare pagina e proverà a rimettersi in gioco nel dating show? Stando alle ultime indiscrezioni, pare, che proprio Cusitore sia interessato a prendere il posto della bresciana.

Cusitore sarà un nuovo tronista di Uomini e Donne? A far luce sulla situazione ci ha pensato Deianira Marzano che, a un utente che le ha chiesto delucidazioni in merito all'attuale situazione tra Ida e il suo ex corteggiatore, ha confessato: "Gira voce che lui aspiri ad altri ruoli in tv… lei potrebbe cedere il trono". Se queste voci dovessero essere vere, il pubblico di Canale 5 potrà rivedere lo speaker radiofonico sulla famosa poltrona rossa nella prossima stagione del dating show, che tornerà in onda a settembre.

Uomini e Donne torna in tv su Mediaset Extra

In attesa di scoprire il destino di Mario Cusitore e Ida Platano, nelle ultime ore è arrivata una notizia davvero entusiasmante per tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Da domenica 23 giugno, il programma tornerà in onda su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) con delle vere e proprie maratone domenicali. Le trasmissioni inizieranno alle 6.00 del mattino e continueranno fino alle 17.00 circa. Un regalo davvero speciale che Mediaset ha voluto fare a tutti i telespettatori, che potranno rivedere le puntate più emozionanti e significative del dating show di Maria De Filippi. Ricordiamo che le prime registrazioni sono previste per la fine di agosto e la redazione è già al lavoro per la nuova e attesissima stagione.

