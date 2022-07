Uomini e Donne, un’amata coppia del Trono Classico in crisi: ''Lei è tornata a Roma''

Gossip TV

Una coppia di Uomini e Donne, amatissima dal pubblico, sembra sia in procinto di lasciarsi.

Sembra che per le coppie di Uomini e Donne questa estate abbia potato tante crisi all’orizzonte. Questa volta tocca ad un’amatissima coppia del trono classico essere al centro dei pettegolezzi, di chi stiamo parlando? Di Davide Donadei e Chiara Rabbi.

Uomini e Donne, Chiara a Roma: la crisi è galoppante

Per le coppie di Uomini e Donne questa non sembra essere una buona stagione per l’amore. Nelle ultime settimane, Matteo Ranieri è tornato single dopo la rottura con Valeria Cardone, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi, tanto che dopo un viaggio in famiglia sono apparsi sempre più distanti e mai insieme sui social, e ora Deianira Marzano lancia un’altra bomba su una coppia del Trono Classico amatissima dal pubblico.

“Chiara e Davide Donadei forte crisi. Lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile”.

Chiara e Davide sono in crisi? La corteggiatrice è effettivamente tornata a casa in questi giorni, lasciando la Puglia dove si è trasferita con Davide poche settimane dopo la scelta a Uomini e Donne. Alcune fan hanno fatto notare che Rabbi è a Roma per alcuni eventi di lavoro, ma Deianira è certa che vi sia una crisi di mezzo. Al momento nessuno dei due ha smentito la fuga di notizie, e visto il clima poco sereno che si respira ultimamente, potrebbe essere che la crisi ci sia ma anche che sia ancora risolvibile dopo un periodo di lontananza forzata.

