Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione "è crisi profonda": ecco cosa sta succedendo

L'indiscrezione sulla coppia del dating show di Uomini e Donne dopo cinque anni d'amore.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione starebbero attraversando una "crisi profonda". Solo un mese fa, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva postato sul suo profilo Instagram il momento della scelta avvenuta del dating show di Maria De Filippi nel 2017. Dalla relazione tra la modella campana e il 31enne avvocato originario di Marcianise, sono nati due figli, Domenico Ethan, nato nel 2019 e Mario Achille l'anno scorso.

"Nessuno mi raccontò allora che sarebbe stato anche tanto difficile. Che alle volte mi sarebbe venuta voglia di mollare, che avrei dovuto sempre mettercela tutta, che avrei anche pianto tanto. Le favole non esistono, però esiste la voglia di fare cose belle, preziose ,pure. E non deve essere semplice, non lo è mai, deve solo valerne la pena. Noi continuiamo a provarci. E il meglio deve ancora venire", Queste le parole di Rosa in occasione del loro quinto anniversario. L'ex tronista non ha negato che in passato ci sono stati alcuni momenti critici che sembravano ormai davvero alle spalle. Oggi le parole dell'esperto di gossip infrangono il sogno dei tanti fan che amano questa coppia, tra le più belle e vere nate nel contesto di Uomini e Donne.

"E' crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - si legge sulla pagina di Investigore_socialufficial_ - Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti trani così ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c'è crisi, i due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c'è stato alcun tradimento. Tornate a farci sognare. Una delle copie vere rimaste. "

