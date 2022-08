Uomini e Donne, un'altra novità nel trono over: il ruolo inedito di Ida Platano

Gossip TV

Emergono nuove scottanti indiscrezioni sul dating show di Uomini e Donne.

Aria di cambiamenti per lo storico dating show di Uomini e Donne che si appresta a tornare in onda con la 26esima edizione a partire da metà settembre.

Uomini e Donne, un'altra novità nel trono over: il nuovo ruolo di Ida Platano

Per ciò che concerne il trono over, dopo l'ultima indiscrezione relativa all'ex corteggiatrice del trono classico Federica Aversano che sarebbe pronta a tornare nel programma inserendosi nel parterre degli over, ci sarebbe due importanti novità per ciò che concerne due note dame: Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna.

Secondo quanto riferisce Mondotv24, le due dame, presenti della prossima edizione "avranno un ruolo predefinito". Pinuccia andrà di fatto a sostituire le dinamiche che per anni hanno reso protagonista Gemma Galgani, la dama torinese che nel corso dell'ultima stagione è rimasta decisamente più all'ombra rispetto al ruolo centrale che ha ricoperto per anni.

Pinuccia terrà alta l'attenzione continuando a scontrarsi con la Cipollari che sembra avrà il compito di renderla la sua nuova acerrima nemica al posto della Galgani. Sembra che per quest'ultima sia in arrivo la partecipazione a un reality targato De Filippi, La Talpa e da qui nascerebbe l'esigenza di renderla meno protagonista nello storico dating show di Canale 5.

Per ciò che concerne Ida Platano, pare che la dama bresciana dovrebbe diventare una sorta di opinionista commentando le vicende degli over, "stando attenta alle probabili attenzioni che Riccardo Guarnieri riserverà alla Aversano, al cui fascino il cavaliere ha più volte affermato di non essere indifferente" (si legge su Mondotv24).

Sul fronte classico, i tronisti saranno giovani e al loro debutto sul piccolo schermo. Non sembra infatti che la redazione sia intenzionata a mettere sul trono ex protagonisti o volti già noti. Le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne inizieranno nel corso dell'ultima settimana di agosto.

