L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri pronta a tornare nel dating show di Uomini e Donne ma in un ruolo del tutto inedito.

Una delle corteggiatrici più amate della recente edizione di Uomini e Donne, è stata, senza dubbio, la 28enne campana Federica Aversano che si è presentata alla corte di Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, la clamorosa indiscrezione: Federica Aversano pronta a tornare nel programma ma non come tronista

L'ex corteggiatrice non ha fatto breccia nel cuore del tronista ligure che ha scelto Valeria Cardone (anche se, a poche settimane dalla scelta, hanno comunicato la rottura) ma è stato un volto molto apprezzato dai telespettatori e anche da qualche cavaliere del trono over. Tra questi, Riccardo Guarnieri, che aveva chiesto a Federica di restare per conoscersi meglio, manifestando un interesse verso la giovane anche in una recente intervista concessa al magazine del programma.

In quella circostanza, l'ex corteggiatrice declinò l'invito ma secondo quanto ha rivelato Mondotv24, Federica Aversano sarebbe pronta a tornare a Uomini e Donne in un ruolo decisamente inedito. L'ex corteggiatrice potrebbe diventare infatti una delle dame dell'over.

"MondoTV24 lancia una indiscrezione bomba - si legge sul portale - Federica Aversano non siederà tra i nuovi tronisti, ma farà parte del parterre Over della trasmissione. Le nostre fonti ci hanno infatti informati di questo espediente messo in atto dalla De Filippi, la ventottenne campana è molto più matura della sua età e molti cavalieri tra gli over non sono rimasti indifferenti al suo fascino, compreso Riccardo Guarnieri, sarà la ex corteggiatrice di Matteo Ranieri a fare da terzo incomodo in un probabile ritorno tra Ida e Riccardo? Non ci è dato saperlo, fatto sta che l’over sta assumendo caratteristiche diverse da quella che è la mission della trasmissione, ciò che fa più discutere nel parterre degli adulti sono soprattutto i personaggi perché di coppie ne escono veramente poche."

Anche se all'epoca rifiutò di conoscere Guarnieri, Federica ammise a Uomini e Donne Magazine di trovarlo un uomo interessate. Chissà che questa indiscrezione sul ritorno dell'ex corteggiatrice nel trono over possa avere a che fare con l'aitante cavaliere pugliese..

"Già credo che Ida non mi sopporti… e non a ragione! - aveva dichiarato Federica parlando di Riccardo - Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me (ride). Riccardo è un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo (ride), ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto."

