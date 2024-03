Uomini e Donne, tutti pazzi per Brando e Raffaella: gli auguri dei protagonisti del trono over!

Gossip TV

Brando e Raffaella sono l'ultima delle coppie del trono classico di Uomini e Donne ad aver lasciato il programma: ecco gli auguri dei protagonisti del trono over!

L'ultima coppia del trono classico ad aver lasciato Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Il tronista, che ha iniziato la trasmissione i primi di settembre insieme a Cristian Forti, ha scelto la corteggiatrice napoletana dopo 7 mesi di percorso e diverse indecisioni. Ma, come ci ha tenuto a specificare Brando, nella puntata di ieri pomeriggio, Raffaella è la sua scelta di cuore e non di testa.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella fanno impazzire tutti: anche i protagonisti del trono over li adorano!

Il trono di Brando ha regalato, inizialmente, diversi momenti noiosi: troppo pacato e indeciso il tronista trevigiano, troppo protagoniste le due fumantine corteggiatrici. Eppure, nonostante un inizio traballante, è arrivato un momento, nella trasmissione, in cui tutti e tre hanno iniziato a sciogliersi e a mostrare lati diversi del loro carattere. Non è stato sempre così per Beatriz D'Orsi, altra corteggiatrice di Brando e papabile scelta per molte dame e cavalieri del programma. Nonostante fosse considerata la favorita, la corteggiatrice milanese ha spesso adottato comportamenti infantili e lagnosi in trasmissione, sebbene Brando le abbia riconosciuto una maturità e una profondità maggiori di quelle mostrate. In effetti, la corteggiatrice è stata protagonista di momenti di altissimo trash e ha fatto innamorare molti fan del programma, tanto che si prospetta per lei un probabile trono a settembre, vista anche l'evidente simpatia di Maria De Filippi per lei.

Al contrario, Raffaella Scuotto ha dimostrato fin dall'inizio di essere una che non si fa mettere i piedi in testa, ma ha dosato il suo carattere fiammeggiante. Per usare una metafora culinaria, Raffaella ha lasciato che Brando cuocesse nel suo stesso brodo e il tronista si è trovato innamorato di lei senza neppure rendersene conto. Se, inizialmente, la sua indecisione aveva reso difficile comprendere chi potesse essere la scelta, dalle ultime esterne è apparso fin troppo evidente che tra il trevigiano e la napoletana era nato un legame fortissimo. Anche nel post-scelta, mostrato oggi, Brando ha dedicato a Raffaella alcune parole che indicano cosa sia lei per lui: calore, comprensione, voglia di divertirsi e...casa! Una dichiarazione molto bella che ha emozionato quasi quanto la scelta stessa.

Intanto, i due finalmente possono uscire allo scoperto anche sui social e hanno già mostrato di essere molto affiatati, pubblicando stories su Ig in giro per Venezia. E, sembra che davvero tutti siano pazzi per Brando e Raffaella, tanto che anche alcuni membri del trono over hanno dedicato loro delle stories. La prima è stata Gemma Galgani, che aveva dedicato al tronista una tenera poesia nel momento della non-scelta e che ora ripropone alcuni versi di essa su Ig, con sullo sfondo la neo coppia che si bacia. Ma arrivano anche gli auguri di Ida Platano, altra tronista la cui scelta sembra molto lontana a giudicare dalle ultime vicende: anche l'ex dama bresciana ha pubblicato una foto della coppia, dedicando loro una canzone d'amore.

