Uomini e Donne, tutti contro Davide Donadei: Chiara Rabbi fa un gesto spiazzante

Gossip TV

L’ex coppia di Uomini e Donne nuovamente al centro dei pettegolezzi dopo la rottura. Ecco cosa è successo.

È finita la storia d’amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, si è detta addio tra un mare di polemiche. Questa volta, tuttavia, non sono stati i diretti interessati a creare scompiglio bensì i fan che si sono schierati chiaramente dalla parte della romana. Stanca dei commenti sul suo ex, Chiara si è resa protagonista di un gesto inaspettato.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi lo fa per Davide Donadei

Dopo diversi giorni di gossip che si sono avvicendati su Instagram, Davide Donadei ha ufficializzato di essere tornato single, mentre Chiara Rabbi ha commentato la fine della sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne. Sembra che il pugliese abbia deciso di mettere fine alla storia d’amore avendo iniziato a nutrire nuovi interessi, trovando Chiara un po’ troppo gelosa ma anche notando di non provare più gli stessi forti sentimenti per lei. Insomma, un finale che nessuno si sarebbe aspettato ma che per una volta non comporta tradimenti, foto provocatorie, insulti reciproci sui social.

Davide, tuttavia, è finito lo stesso nel mirino degli haters che si sono tutti schierati dalla parte di Chiara, trovandola ben più colpita dalla fine della relazione con il pugliese, e dunque a loro avviso più vera e sincera. Stanca di ricevere commenti negativi sul suo ex fidanzato, Rabbi è esplosa su Instagram.

“Ma ragazze dove sta il problema? Ogni persona affronta le cose come meglio sente e crede. L’importante è stare bene. Basta con questa storia perché poi andiamo a creare mostri e mostriciattoli quando non ce ne sono. Io sui social sono sempre stata molto chiacchierona, ho sempre esposto i miei problemi. Ho sempre parlato e sempre difeso”.

Gli utenti della nota piattaforma hanno fatto notare come Chiara si sia chiusa in sé stessa, perdendo il suo sorriso smagliante, mentre Davide si stia divertendo in discoteca o durante serate sfrenate, utilizzando molto di più i social rispetto a prima, forse con la volontà di cavalcare l’onda del gossip. Chiara, tuttavia, respinge ogni accusa e congettura e difende Davide nonostante la loro storia sia finita.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.