Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Beatriz volano stracci prima in camerino poi in studio: "Sei una cafona!" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, volano stracci in più di un'occasione tra Tina e Beatriz!

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla discussione del trono over tra Orfeo e il parterre femminile: dopo che il cavaliere ha rifiutato di ballare con Ornella, alcune dame lo hanno attaccato. Il trono classico di Brando vede una lite furiosa tra Tina Cipollari e Beatriz. A sorpresa, tornano Marco Antonio ed Emanuela per raccontare come sta procedendo la loro storia.

Uomini e Donne, tra Tina e Beatriz volano stracci prima in camerino poi in studio: "Sei una cafona!" [VIDEO]

Barbara e Gemma attaccano il cavaliere perché si è comportato come un vero cafone, ignorando la richiesta di ballare di una corteggiatrice scesa per conoscerlo per danzare invece con Tina Cipollari. Mentre le due dame sono infervorate nell'attaccare il cavaliere, a quest'ultimo interessa solo ballare con l'opinionista, per la quale - svela - ha dei piani di corteggiamento! Alla fine del ballo, Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, chiede quali sono questi piani e il cavaliere ammette che è interessato a conoscerla e vorrebbe portarla a cena fuori.

Si passa al trono classico con Brando: mentre il tronista era in camerino con Beatriz per chiarirsi, Tina ha interrotto la loro esterna per ricordargli di pensarci bene, perché la corteggiatrice non è la persona adatta a lui. Tra l'opinionista e la corteggiatrice sono volati stracci pesanti, tanto che la corteggiatrice ha chiesto al tronista di non farsi influenzare nella sua scelta. In una seconda esterna, Beatriz ha preparato per Brando una sorpresa in cui gli ha scritto i 10 motivi per i quali dovrebbero uscire insieme dalla trasmissione.

Nonostante la bellissima atmosfera dell'esterna, in studio tra Tina e Beatriz volano di nuovo stracci, perché la corteggiatrice accusa l'opinionista di averli aspettati in corridoio per potergli rovinare l'esterna, come chiarisce anche la conduttrice. Tina si alza infuriata e si avvicina alla corteggiatrice, che a sua volta si alza e si va a sedere sulle gradinate. Si crea una discussione furibonda tra le due donne, mentre Brando assiste impotente e nonostante anche Ida Platano e diverse dame del parterre le dicano di concentrarsi sul tronista e l'esterna insieme, la corteggiatrice sembra incapace di proseguire il discorso. Alla fine, Maria De Filippi consiglia ai due di ballare, così possono parlare tra loro.

Si passa all'esterna con Raffaella: il tronista le ha fatto una sorpresa e si è presentato a Napoli per farle una sorpresa. La corteggiatrice è stata felicissima e gli ha fatto capire di avere un forte trasporto per lui e che vorrebbe vivere la quotidianità del loro rapporto fuori dal programma. In studio, i due appaiono molto affiatati e la ridono e scherzano tra loro con grande complicità. Durante il ballo, intanto Beatriz chiede a Gianluca del trono over di ballare, mentre Brando e Raffalla ballano tra loro del tutto ignari.

Maria De Filippi annuncia il ritorno di Marco Antonio ed Emanuela, che hanno lasciato il programma poco prima della pausa natalizia: i due raccontano come sta procedendo la loro storia e a giudicare dai sorrisi sembra che tutto vada per il meglio. Emanuela ha anche una lettera per il compagno, che inizia a leggergli in trasmissione. Nella lettera, Emanuela gli riepiloga tutta la loro storia, dal primo sguardo e ballo e davanti a tutti gli dice "Ti amo" per la prima volta.

