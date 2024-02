Uomini e Donne, anticipazioni: un cavaliere lascia il programma

Gossip TV

Ieri, lunedì 12 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Mario Cusitore non è tornato, nessuna scelta per Brando

Orfeo ha lasciato il programma dopo essere stato attaccato duramente da Gianni. Diego Tavani (ex cavaliere di Ida Platano) è uscito con Asma ma la conoscenza si è già interrotta perché non è scattato nulla per poter proseguire. In studio, c'è stato bel momento di ballo per Gianni e tutto il parterre sulle le note della canzone di Annalisa.

Per quanto riguarda il trono classico, Mario Cusitore non c’era e non si è parlato di lui (quindi ormai è eliminato definitivamente). Ida ha portato in esterna Sergio, lei è andata in ospedale dove la zia di lui è ricoverata. Ha portato in esterna anche Pierpaolo, sono andati a farsi un massaggio ed è andata molto bene. Brando Ephrikian ha portato in esterna sia Beatriz D’Orsi che Raffaella Scuotto, ha baciato entrambe; in studio sono state entrambe abbastanza tranquille, ma il tronista non ha ancora detto nulla sulla scelta. Per Ida sono scesi 2 nuovi corteggiatori e li ha tenuti.

