Uomini e Donne, Federico Dainese messo all’angolo: Maria De Filippi pronta a cacciarlo?

Federico Dainese è sempre meno coerente e anche Maria De Filippi è stanca. L’addio a Uomini e Donne si avvicina?

Il tronista Federico Dainese non convince più nessuno. Anche Maria De Filippi non sopporta le esterne prive di contenuto, scialbe e all’insegna dell’ormone del tronista di Uomini e Donne, e fa capire di essere pronta a imporre un limite se Federico non cambierà qualcosa nel suo percorso.

Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta a detronizzare Federico Dainese?

La nuova stagione di Uomini e Donne si sta rivelando un flop per quanto riguarda il trono classico. Tolto il percorso di Federico Nicotera che sta piacendo molto al pubblico di Canale 5 grazie alla complicità con la corteggiatrice Carola e alla loro innegabile chimica, i tronisti proprio non piacciono. Mentre Lavinia Mauro è stata giudicata troppo pesante e i suoi corteggiatori poco interessati a lei, Federico Dainese è il fulcro delle critiche dei telespettatori che non sopportano la sua superficialità. Il tronista continua a portare in esterna solo ragazze molto avvenenti, pronte a mettere in mostra il proprio fisico perché hanno capito che Federico è molto interessato a questo lato più che a conoscere realmente le sue corteggiatrici. Anche Maria De Filippi, avvilita dopo le ultime esterne di Dainese, ha preso la parola per umiliarlo pubblicamente.

“Mi hanno detto che, dopo l’esterna con il bacio, tu sei uscito con un’altra ragazza e hai pensato di più all’altra ragazza […] Hai capito che ti piaceva perché l’hai vista in leggings? Nulla togliere a lei, ma vedendo l’esterna questa profondità di contenuto non la rilevo”.

Federico è rimasto per un momento senza parole, per poi continuare a difendere l’indefinibile con tanto di corteggiatrici che hanno parlato di conoscenza e di vestiario adatto, portando Gianni Sperti a sbottare in malo modo. L’opinionista, con il lampante favore di Maria, ha accusato Dainese di essere alla ricerca di una ragazza superficiale e bella per divertirsi, non essendo pronto ad istaurare una relazione adulta e matura che possa portare alla nascita di una lunga storia d’amore. De Filippi è pronta a costringere il tronista a lasciare il programma dopo queste ultime polemiche? Nel frattempo, secondo l'ex corteggiatrice Lucrezia, Federico Nicotera sarebbe vicino alla scelta con Carola.

