Uomini e Donne, tornano Andrea Nicole e Ciprian: Maria De Filippi si scusa!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Massimiliano Bartolini vuole lasciare la trasmissione a causa degli attacchi degli opinionisti, di Armando Incarnato e delle critiche di Matteo Ranieri. In studio tornano Andrea Nicole e Ciprian, che possono rivivere come si deve il momento della scelta grazie a Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Maria perdona Ciprian e Andrea Nicole

La puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Massimiliano Bartolini e Armando Incarnato, che ha accusato il cavaliere di aver ingannato volutamente Gemma Galgani e di essere in studio per amore delle telecamere. Massimiliano ha avuto un durissimo confronto con Armando, per poi ascoltare inerme le lamentele di Matto Ranieri. Il tronista, solitamente piuttosto pacifico, non è riuscito a nascondere il fastidio per le giustificazioni di Massimiliano, che a quel punto ha sbottato e ha minacciato di lasciare la trasmissione. Nadia Marsala, davanti a tale opzione, si è mostrata piuttosto rilassata e Gianni Sperti ha insinuato che alla dama non piacesse poi così tanto Massimiliano. Il cavaliere lascerà veramente il dating show di Maria De Filippi?

In studio fanno il loro ritorno Ciprian Aftim e Andrea Nicole, dopo la disastrosa scelta che ha creato polemiche infinite sui social e tra i presenti. La De Filippi sembra aver perdonato la tronista, al punto da voler fare le proprie scuse a Ciprian, ammettendo di essersi ricreduta sul suo conto. “Volevo dirti che nessuno ce l’aveva con te, sono state le tempistiche il problema. Io conosco Gianni e penso che l’aggressività dimostrata nei tuoi confronti era data dal tuo ruolo qui dentro”, ha spiegato Maria mentre Gianni ha confermato di essersi infuriato perché le aveva dato molto valore. Andrea Nicole ha confidato di essere rimasta gelata da tutto ciò che è successo in studio, e di non aver replicato per quel motivo, e di essere contenta per le scuse di Maria nei confronti di Ciprian: “Sapere che non sono più la sola a crederci, mi fa piacere. A breve andremo a vivere insieme”. La presentatrice dà modo alla coppia di ricreare la scena della scelta, che non è stata possibile data la modalità precedente, e concede anche la cascata di petali.

Nel frattempo, sembra che Massimiliano abbia cambiato idea e abbia deciso di rimanere. La decisione del cavaliere viene criticata da Elena S., che si imbatte nell’ira di Tina Cipollari: “Tu non sei nessuno per criticare questo signore, impara a guardare te stessa. Stai zitta! Avete fatto le peggiori cose qua dentro, ora lui deve andare via perché tu hai deciso così. L’incoerenza l’ho vista anche io con te, però nessuno ti ha puntato il dito addosso”. La discussione degenera rapidamente, per lasciare poi il posto al confronto tra Federica Aversano e Matteo Ranieri, che ha sempre più dubbi sul reale interesse della corteggiatrice. Mentre la corteggiatrice ha criticato duramente il tronista sui social, il tronista conferma di non percepire un'intesa con Federica che ormai è al limite dopo tre settimane che non esce in esterna con Matteo.

