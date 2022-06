Uomini e Donne torna in prima serata su Canale5: ecco tutte le novità

Gossip TV

Le scelte di Uomini e Donne tornano in prima serata su Canale5 secondo i più recenti pettegolezzi.

Grandi novità in arrivo per la nuova stagione di Uomini e Donne? Sembra che Maria De Filippi voglia dare una scossa alle scelte dei tronisti che saranno incoronati a settembre nello studio di Canale5, riportando le scelte in onda in prima serata con tanto di favoloso castello.

Uomini e Donne, tornano le Scelte nel castello?

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è conclusa da poche settimane ma il pubblico di Canale5 sente già la mancanza del dating show di Maria De Filippi e dei suoi protagonisti. A settembre tutto potrebbe cambiare e gli appassionati del programma non vedono l’ora. Mentre Luca Salatino spiazza su Soraia Allam, Gemma Galgani si gode l’estate da single e Gloria Nicoletti si mostra in perfetta forma su Instagram, la presentatrice pensa già alla nuova edizione e sembra che sia pronta per un grande ritorno.

Stando a quanto anticipato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, sembra che Maria abbia intenzione di riproporre il format delle scelte nel Castello in prima serata, sempre su Canale5. Questa versione particolare delle scelte ha riguardato i troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni e ora potrebbe tornare sul piccolo schermo. Al momento aleggia ancora il mistero sui nuovi tronisti scelti dalla De Filippi, sebben il pubblico sia certo che nelle rosa dei candidati vi siano gli ex corteggiatori Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa.

Mentre la prima si dice intimorita dall’idea di dover ricoprire il ruolo di tronista, essendo una persona timida e taciturna, la non-scelta di Veronica Rimondi non nasconde il grande interesse per questa opportunità. Maria, come ormai ben sappiamo, ha sempre la capacità di stupire e dunque nulla è detto a proposito dei nuovi tronisti, che potrebbero essere tutti volti sconosciuti al piccolo schermo.

