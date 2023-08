Uomini e Donne, Tinì non sarà più opinionista del programma? Ecco cosa sappiamo!

Gossip TV

Dalle registrazioni di Uomini e Donne è emerso che Tinì potrebbe non essere più presente nel dating show come opinionista. Sarà davvero così? Ecco cosa sappiamo!

Nel programma di Uomini e Donne, il ruolo di opinionista è particolarmente ambito: lo sanno bene Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. I tre, infatti, da alcuni anni, ricoprono questa importante e, all'apparenza, intoccabile posizione che permette loro di giudicare i tronisti e cavalieri e dame del parterre, dichiarando cosa ne pensano dei percorsi sentimentali dei protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tinì Cansino non tornerà come opinionista?

La nuova edizione di Uomini e Donne ripartirà l'11 settembre alle ore 14.45 e sembra che, dalle registrazioni della settimana scorsa e di ieri, 29 agosto, Tinì Cansino potrebbe non tornare come opinionista del programma. L'indiscrezione è stata diffusa da GemmaPalagi.it che, tramite la sua pagina Instagram, ha svelato la news:

"Tinì non è più un'opinionista di Uomini e Donne"

Una dichiarazione lapidaria che sembra trovare conferma nell'assenza di Tinì nelle ultime registrazioni. Tuttavia, secondo altre fonti, come TrashStellare, Tinì avrebbe preso parte alle registrazioni del 28 agosto, di cui vi abbiamo raccontato alcune anticipazioni, perciò, potrebbe essere stata solo un'assenza momentanea da parte dell'opinionista e non un abbandono definitivo. Tinì è forse tra i tre opinionisti quella che meno fa sentire la sua voce, spesso, sovrastata da quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Al momento, la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione, perciò, dovremo aspettare l'inizio delle nuove puntate per scoprire se anche Tinì farà ritorno nella trasmissione come opinionista oppure dovremo dirle addio!

