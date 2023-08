Uomini e Donne, anticipazioni: torna un volto storico dell'over, litigi e bacio per Gemma!

Gossip TV

Ieri, lunedì 28 agosto 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti del dating show, diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e dal blog di Isa e Chia.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato ancora assenti, torna Barbara De Santi

Ospiti in studio, Alessio e Lavinia. Nel trono over c'è stato un grande ritorno di un volto storico: c'è stato infatti il ritorno nello studio di Canale 5, Barbara De Santi dopo tre anni di assenza. Nel giugno scorso, l'ex dama 54enne a Tag24, aveva dichiarato di essere pronta a tornare del dating show con la voglia di "far scoppiare l’amore in trasmissione" e trovare finalmente la sua metà.

Oltre al grande ritorno della De Santi, nel parterre dell'over sono ancora assenti Armando Incarnato e Riccardo Guarneri, due altri storici cavalieri per cui, almeno per il momento, non c'è una conferma ufficiale se possano aver detto addio definitivamente al dating show.

La puntata è iniziata con un battibecco tra Gemma e Aurora Tropea in seguito ad una storia di quest'ultima pubblicata su Instagram contro la Galgani. La puntata è iniziata facendo vedere un RVM su Gemma e Aurora che nella scorsa puntata si sono battibeccate. Gemma ha detto che Aurora ha pubblicato una storia su Instagram contro di lei. Gianni, come di consueto, ha attaccato Aurora ed entrambi sono stati ripresi da Maria De Filippi perché assumono costantemente atteggiamenti immaturi.

Gemma è uscito con un cavaliere di nome Tonino con il quale si è baciata a stampo. Tuttavia, in studio, la Galgani dichiara di essere interessata ad un altro signore, Maurizio, di 57 anni. Con lui c'è stata un'esterna in cui Gemma ha provato a baciarlo. La dama torinese sembra comunque molto interessata.

In studio, sono tornati a scontrarsi Elio e Tina. La Cipollari ha portato anche dei cannoli alla ricotta che ha distribuito al pubblico. La discussione è iniziata perché Elio ha saluto Tina ma lei non ha contraccambiato perché nella scorsa registrazione Elio, a sua, volta, non l’aveva salutata. Poi da quel momento la lite è degenerata e il cavaliere e la Cipollari si sono rinfacciati a vicenda i comportamenti maleducati l'uno nei confronti dell'altra.

Brando, il nuovo tronista, non è stato allontanato in seguito alle segnalazioni. E' uscito con Beatrix. Manuela è uscita con due corteggiatori uno dei quali lo ha eliminato dopo l'esterna.

