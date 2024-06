Gossip TV

Secondo alcune recenti indiscrezioni, sembra che Tinì Cansino non riprenderà il suo posto all'interno del dating show di Uomini e Donne. Vediamo insieme cosa sappiamo!

La prossima edizione di Uomini e Donne non inizierà prima di metà settembre e mancano ancora diversi mesi prima che siano annunciati i nuovi tronisti che siederanno sul trono classico del dating show di Canale5. Al momento, sembra certo che rivedremo la maggior parte dei protagonisti del trono over di quest'anno e i due storici opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tuttavia, hanno iniziato a circolare dei rumors su Tinì Cansino, altro noto volto del programma, e sulla sua probabile assenza per la prossima stagione del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tinì Cansino non tornerà per la prossima edizione?

Le indiscrezioni su cosa succederà nella prossima edizione di Uomini e Donne continuano a infestare i social: da chi potrebbero essere i prossimi tronisti ai rumors sul ritorno di Ida Platano nel programma come dama del trono over, passando per l'ipotesi che il suo ex corteggiatore Mario Cusitore possa diventare tronista. Insomma, come sempre, le chiacchiere sul dating show sono numerorissime.

Alcuni di questi rumors, come quello della nomina di Gianni Sperti e Tina Cipollari come nuovi tronisti, sono stati già ampiamente smentiti. I due volti storici del programma, infatti, torneranno a ricoprire il loro ruolo di opinionisti, analizzando le situazioni che si presenteranno in trasmissione, dicendo la loro sui possibili corteggiatori, tronisti e dame e, perché no, innescando quelle divertenti diatribe e dinamiche che danno verve alle puntate più tranquille.

Di recente si è anche diffusa la voce che un'altra opinionista di Uomini e Donne potrebbe non tornare per la prossima edizione: stiamo parlando di Tinì Cansino. A lanciare questa segnalazione è stato Amedeo Venza, esperto del gossip, dalle sue pagine social: su Instagram, infatti, il gossipparo ha pubblicato una storia e ha svelato che al momento sembra che il futuro di Tinì Cansino sia alquanto incerto e che l'opinionista potrebbe non tornare nel dating show:

"A proposito di Uomini e Donne si deciderà in queste settimane il futuro di Tinì, l’opinionista silenziosa potrebbe non presenziare nella prossima stagione"

Uomini e Donne, Tinì Cansino e il suo ruolo nel dating show

Tinì Cansino - all'anagrafe Photina Lappa - ha debuttato in tv, dopo essere stata notata da un manager durante una sua vacanza in Italia. Inizia con Playgirl, nel 1982 su Rai 2, ma il successo arriva quando ha 24 anni, vestendo i panni della ragazza fast food nella trasmissione Drive In. Contemporaneamente debutta al cinema come attrice e nel 2007 ha un piccolo ruolo nella serie tv Caterina e le sue figlie.

A partire dal 2012 è entrata a Uomini e Donne come opinionista insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Inizialmente, quando i due troni erano separati, Tinì prendeva parte solo alle puntate dedicate al trono over, mentre dal 2020 si diletta nel dire la sua anche con i tronisti del trono classico. Cansino è nota per la sua passione per l'astrologia e, infatti, cura sulla rivista ufficiale del programma una rubrica, intitolata Uomini e Donne: L'oroscopo delle stelle.

Più pacata nei toni rispetto a Tina e Gianni, fa di rado sentire la sua voce, tanto che sul web i fan a volte ironizzano proprio sulla sua presenza all'interno della trasmissione. Tuttavia, essendo una componente familiare del programma, per il pubblico di Canale5 sarebbe impensabile se per la prossima edizione Tinì Cansino non tornasse. Per ora, nulla è sicuro e per sapere se la rivedremo dovremo aspettare le prime anticipazioni delle registrazioni.

