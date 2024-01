Uomini e Donne, Tina implacabile con Beatriz: "Che ti sarà mai successo?" e lei lascia lo studio in lacrime [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Tina e Beatriz scoppia un'accesa lite e la corteggiatrice lascia lo studio in lacrime. Ecco cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con il trono over con Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, con una rivelazione di quest'ultima su Mario. Tra i corteggiatori della tronista scoppia una piccola lite, con Ernesto che lascia la puntata. Il trono classico si anima per una discussione tra Tina e Beatriz, con quest'ultima che lascia il programma in lacrime.

Uomini e Donne, Tina attacca Beatriz: "Sei pesante, ogni volta la stessa storia" e la corteggiatrice scappa via piangendo dallo studio

Al centro studio, il cavaliere racconta che sono usciti a cena insieme e per lui è andato tutto molto bene e i due si sono anche baciati. Quando si chiede a Cristina come sia andata, la dama ammette che è rimasta sorpresa perché non c'era attrazione con lui, tanto che Ida Platano interviene e commenta che è strano che abbia cambiato così opinione. A sorpresa, Maria De Filippi interviene e rivela che Cristina avrebbe voluto chiedere a Mario Cursitore di restare nel trono over, se lui avesse deciso di non continuare con la tronista. A questa uscita, anche gli opinionisti considerano ancora meno credibile questo interesse di Cristina per Alessandro e la stessa Ida commenta che sono tutti e due a essere poco trasparenti. L'intervento di Ida scatena la risposta piccata di Alessandro e i due iniziano a litigare.

Quando la discussione ritorna sul cavaliere e Cristina, quest'ultima continua a sostenere che non sono stati i palloncini a convincerla a uscire, ma la perseveranza con cui Alessandro l'ha cercata e anche il cavaliere, nonostante l'opposizione di Gianni, ammette che anche se non c'è stato nulla di fisico, se non qualche bacio a stampo, sente un forte trasporto per la dama e al momento vuole continuare a conoscere solo lei. Cristina poi rivela di aver portato un pensiero per Alessandro: quando è entrata in pasticceria per ordinare una torta, ha visto dei dolcetti e ha pensato a lui. Di fronte a questa attenzione, Tina si improvvisa di nuovo profetessa e le predice che non solo si innamorerà di Alessadro perdutamente, ma che sarà lui poi a perdere interesse.

Dopo un ballo, in cui Ida e Mario ballano insieme, la tronista si lamenta che Ernesto e Sergio non hanno neppure provato ad andarle vicino: Russo dichiara che, al di là della congiuntivite, non ha apprezzato il comportamento di Ida con Mario e per questo preferisce non essere finto. Anche Sergio ammette che voleva studiare prima la situazione. A queste parole, Mario li attacca e dice che sono finti, ne nasce una piccola discussione tra i tre corteggiatori. Anche Ida non capisce l'atteggiamento di Ernesto e gli rinfaccia di non voler parlare con lei e dirle come sta davvero. Alla fine, Ernesto chiede alla conduttrice di andar via, perché non si sente bene e Ida lo insegue, scatenando il commento di Mario, che afferma che non riesce a tollerare questa cosa e viene attaccato da Tina. Per l'opinionista il corteggiatore non fa altro che amplificare ciò che è successo. L'opinionista ammette che lui ha fatto uno scivolone, ma che Ida lo ha perdonato, quindi, dovrebbe andare avanti e se non fa altro che ritornare sulla questione è perché evidentemente il suo interesse è molto debole per la tronista.

Spazio al trono classico con Brando che ha portato in esterna Beatriz: nonostante l'atmosfera serena, i due hanno avuto diversi screzi e alla fine il tronista non ha voluto baciarla. In studio, Brando sostiene che lei non dovrebbe preoccuparsi di Raffaella, ma del loro percorso, perché è la vera nemica di se stessa. Anche Tina interviene e sottolinea come Beatriz si aggrappi sempre alle cose negative e che aggiunge sempre pesantezza sulla storia con Brando. La discussione si anima quando Tina fa un commento sul passato di Beatriz, dichiarando che non può essere così tragico, visto che ha solo 20 anni: la corteggiatrice le urla contro che non ha diritto di giudicarla e tra le due donne volano stracci, nonostante anche Maria De Filippi provi a difendere la corteggiatrice e a limitare l'opinionista. Stanca dei continui attacchi di Tina, Beatriz lascia lo studio in lacrime.

Si ritorna al trono over con Gabriella che è uscita con due cavalieri, Fabio e Massimo, anche se quest'ultimo si elimina subito dichiarando che tra loro potrebbe esserci solo un'amicizia. Con Fabio anche sembra che la situazione si stia per chiudere, ma la dama non perde occasione di puntualizzare che e aggiungere dettagli per allungare il tempo al centro studio e ribadire perché tra loro si chiude questa frequentazione, dopo tre diverse cene.

