Uomini e Donne, Tina Cipollari stronca Beatriz: "Sei finta, non mi arrivi". Ma interviene Maria De Filippi [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari ha stroncato Beatriz, dandole della falsa, ma in suo soccorso è giunta Maria De Filippi.

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla discussione tra Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti. Due cavalieri per Cristina e Barbara rispediti al mittente, mentre Ida ed Ernesto sono usciti in esterna. In puntata spazio a tante dinamiche del trono over, ma anche a Brando e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Tina Cipollari stronca Beatriz: "Sei finta, non mi arrivi". Lacrime e tristezza, interviene Maria De Filippi

Vicinanza accusa Sperti di difendere Ida Platano, ma di cercare di far passare lui per una persona che non è e che non lo può accusare di rosicare. L'opinionista lo stuzzica ricordandogli che è lui il primo ad aver chiuso con Ida e che sta solo rosicando perché anche la tronista ha deciso di andare avanti. Alessandro riapre la faccenda della chiusura della storia con la Platano e rivela altri retroscena: pochi mesi prima della fine della loro storia, al suo cagnolino hanno diagnosticato un brutto male e secondo il cavaliere la sua ex fidanzata non gli è stata vicino e non ha dimostrato il tatto che avrebbe dovuto. Ida gli ricorda che le cose non sono andate così e tra loro si riapre una nuova discussione. Vicinanza si altera molto, tanto che persino Gianni gli chiede di interrogarsi sulle sue reazioni e di dimostrargli che si sbaglia, comportandosi in maniera corretta con Roberta Di Padua e le altre donne che vorrà corteggiare.

Spazio a Cristina e Barbara, per le quali sono scesi due corteggiatori: Ciro, napoletano, per Cristina, ma che la dama decide di non conoscere, e Damiano, per Barbara, anche lui rispedito al mittente. Al centro studio si siede Ida che è uscita in esterna con Ernesto: il corteggiatore - ammette la tronista in studio - ha la capacità di farla confidare con lui in maniera molto naturale e anche nell'esterna tra i due si percepisce che sono a loro agio. Il corteggiatore rivela anche che non l'ha cercata in questa settimana, ma perché trovava un cliché contattare la redazione per riferire di salutarla e ha preferito lasciarle un suo pensiero in esterna: un paio di occhiali da sole! Per la tronista scende anche un nuovo corteggiatore, Andrea, un pt con un figlio adolescente che vorrebbe corteggiare Ida e che è rimasto colpito dal suo carattere. Tuttavia, per la Platano non c'è alcun interesse e alla fine la tronista lo fa andare via.

Al centro studio si siedono Vincenzo, che aveva corteggiato Claudia e con cui erano volati stracci pesanti, e Serena: tra i due è scattata una grande attrazione fisica, ma nulla di più. La dama toscana ammette che anche se si sono divertiti tanto insieme, sono diversi come il giorno e la notte e non vogliono continuare. Dopo una discussione che coinvolge nuovamente Claudia, i due si salutano. Si passa a Eduardo e Renata, la cui frequentazione sta procedendo per il meglio, ma Silvio si intromette chiedendo se c'è stato un avvicinamento più fisico tra i due.

C'è spazio anche per il trono classico con Brando: con Beatriz è stato in esterna in barca e la corteggiatrice gli ha letto una lettera che ha scritto per lui, in cui ammette i suoi sbagli e i suoi errori, ma gli chiede anche di avere pazienza con lei e che non ha intenzione di andar via dal programma. Il contenuto della lettera porta Brando alle lacrime e il tronista ammette di essere molto commosso da queste parole, ma che vuole che non siano solo parole, ma che si tramutino anche in gesti e i due si baciano appassionatamente.

In studio, tuttavia, l'ingresso della corteggiatrice scatena una lite con Tina Cipollari. L'opinionista non riesce a trovare spontanea, né vera la ragazza e glielo dice senza mezzi termini. Beatriz prova a mantenere la calma, ma è evidente che le parole dell'opinionista colpiscono nel profondo e la corteggiatrice risponde stizzita che deve essere Brando a giudicare com'è lei, ma che le affermazioni di Tina rischiano di influenzare negativamente il tronista, visto che ha da ridire su di lei ogni volta. Si passa all'esterna con Raffaella: Brando le ha regalato una sua foto di quando era piccolo e i due hanno ammirato il tramonto insieme. La corteggiatrice gli ha fatto capire di essere molto presa, ma di temere di non essere la scelta. I due si abbracciano e si baciano, ma in studio l'attenzione di Maria è su Beatriz e la conduttrice del dating show Mediaset cerca di difenderla dagli attacchi di Tina, facendo notare come la corteggiatrice abbia cambiato espressione quando ha visto l'esterna di Brando e Raffaella e che di certo non poteva essere falso il suo atteggiamento, perché neppure sapeva che le telecamere la stessero inquadrando.

Tornando a Raffaella e Brando, il tronista ammette di essere contento del percorso che ha intrapreso con la corteggiatrice, perché ha sempre visto una certa linearità con lui e la sta apprezzando. Anche Raffaella ha solo cose positive da dire, ma si interrompe perché vede che Brando continua a guardare Beatriz, che è scoppiata in lacrime e quando il tronista le chiede di ballare si alza e si risiede. Ancora una volta Maria interviene e le consiglia di non avere questo comportamento, ma di provare a spiegare perché si comporta così, altrimenti Brando non capirà mai.

