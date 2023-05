Uomini e Donne, Tina Cipollari provoca Elio Servo mangiando della ricotta. Lui esplode: "Questa è violenza!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, volano stracci in studio tra il cavaliere Elio e Tina Cipollari, che lo umilia mangiando della ricotta, e il cavaliere esplode. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si inizia dal trono over: al centro studio si siedono Gemma, Elio, Gabriella e Claudio, per un confronto nel quale si inserisce anche Tina che pur di provocare il cavaliere mangia la ricotta davanti a lui!

Uomini e Donne, stracci in studio tra Elio e Tina e Carla e Gabriella!

Nel dopo puntata di ciò che è andato in onda ieri pomeriggio, 10 maggio, Gemma ha raggiunto Gabriella che stava salutando Elio e la dama torinese si è infervorata, perché non riteneva che l'altra dama, dopo quello che aveva sentito in trasmissione, si fosse dimostrata solidale con lei in quanto donna. Al centro studio, perciò, Gemma chiede spiegazioni a Gabriella sui trascorsi con Elio, visto che la dama durante la cena con il cavaliere aveva mandato un messaggio all'altro cavaliere e che ha chiuso con lui perché era troppo irruente, e giudica i suoi percorsi con i diversi cavalieri basati sul nulla. Anche Gianni Sperti si dice d'accordo con Gemma e quando Elio interviene, anche Tina scende in campo per l'ennesima discussione con il cavaliere e gli ricorda che se Gabriella ha chiuso è perché non ha interesse per lui.

Il cavaliere continua a tirare fuori il discorso della ricotta, ma se prima anche Gianni era stato dalla sua parte, ora, invece, ritiene che sia un bugiardo, perché quando era capitato con Paola Ruocco, che aveva mangiato del burro aromatizzato di fronte a lui, il cavaliere l'aveva tacciata di essere insensibile, mentre invece con Gabriella, che aveva anche mandato un messaggio a Claudio per prendere in giro la fobia di Elio sulla ricotta. Anche Gemma incalza, continuando ad accusare sia il cavaliere sia l'altra dama di essere persone poco chiare, Elio intanto perde le staffe e comincia a urlare, arrivando a dare apertamente della stupida alla dama, come sottolinea anche Gianni. Ma il cavaliere, nella sua rabbia, continua a insultare e arriva ad accusare, velatamente, tutti di essere dei maleducati.

Al centro studio c'è anche Claudio, che è uscito a cena con Gabriella e sembra che tra loro le cose siano migliorate: il cavaliere ammette che prima hanno avuto una forte discussione, ma che poi alla fine hanno chiarito. La loro conversazione provoca l'intervento di Carla che chiede a che punto sia la loro storia e se ci sia stato altro oltre i baci: nonostante i due neghino, nessuno sembra credere alla loro versione e Carla arriva ad accusare entrambi di essere dei bugiardi. Nel frattempo, Tina è riuscita a ottenere che la produzione le procuri la ricotta tanto odiata da Elio e sotto lo sguardo divertito di Maria De Filippi inizia a mangiarla con gusto, per indispettire il cavaliere. A sorpresa ne offre anche a Gemma, che accetta di buon grado! Persino, Gianni commenta che è la prima volta che vede andare così d'accordo le due donne in tanti anni!

Nel frattempo anche la situazione tra Gabriella e Carla degenera, con quest'ultima che cerca di scimmiottarne l'andatura e che rivela che con il cavaliere Claudio c'era stata una riappacificazione, con tanto di baci vicino alla bocca. Il cavaliere sembra molto infastidito e chiede alla conduttrice di poter uscire, perché è stanco di queste accuse e attacchi della dama. Tra Carla e Gabriella continuano a volare accuse e urla. Intanto, Elio minaccia ancora di denunciare Gemma, soprattutto, perché sta continuando a mangiare la ricotta davanti a lui. Ci pensa Gianni a intervenire e urla che questa storia delle denunce ha davvero stancato, perché è infantile, ma Elio esplode contro di lui e gli dà dello stupido, inalberandosi del tutto. Ma sempre Tina interviene per dirgli di smetterla, perché ha stancato con queste sue uscite.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne