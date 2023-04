Uomini e Donne, querela sfiorata tra Tina Cipollari ed Elio, ma per fortuna interviene Maria De Filippi [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il trono over è stato sconvolto da un acceso scontro tra Tina Cipollari e il cavaliere napoletano Elio. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si comincia con il trono over con Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore, ma nel discorso si inserisce anche Elio, cavaliere del parterre maschile con cui Gemma era uscita a cena. Dalla situazione sentimentale di Gemma si passa però a un'accesa discussione tra Elio e l'opinionista.

Uomini e Donne, volano stracci tra Tina e il cavaliere Elio: "A me a'bella non lo dici!"

Gemma sta conoscendo un nuovo cavaliere, ma il centro del discorso non è la loro conoscenza, ma Elio: il cavaliere ha mandato un biscotto a forma di cuore alla dama e diversi messaggi che sembravano lasciar intendere un interesse verso la dama torinese. Tuttavia, chiamato al centro studio, Elio ammette che non ha alcun interesse per Gemma e che l'ha fatto solo per amicizia, attirandosi le critiche della dama e degli opinionisti: sia Tina Cipollari sia Gianni Sperti ammettono che il suo atteggiamento non ha alcun senso, perché Uomini e Donne non è un programma dove si cercano amicizie. Quando poi Maria De Filippi fa accomodare al centro studio anche Paola perché Elio vuole chiederle di riprovarci, dopo che la loro cena è stata alquanto problematica. A queste parole, Tina rivela che secondo lei Elio sta facendo queste cose per attirare l'attenzione del pubblico e tra lei e il cavaliere esplode una discussione piuttosto accesa, con il cavaliere napoletano che prova a calmarla, rivolgendole un "a' bella" che manda TIna su tutte le furie, tanto che i due iniziano a insultarsi pesantemente. Sia Gianni sia Gemma prendono le difese dell'opinionista, mentre persino Maria De Filippi resta alquanto allibita e invita i due a calmarsi, ma Tina esce dallo studio, preferendo allontanarsi.

Elio si rivolge a Paola e le chiede di riprovarci, ma la dama rifiuta, perché sta frequentando un'altra persona e non vuole ricominciare. Il cavaliere rivela che sta uscendo con anche con Gabriella e viene svelato che anche durante la cena con lei, la dama ha mangiato della ricotta e il cavaliere non ha reagito nella stessa maniera con cui ha reagito con Paola, arrivando a darle dell'insensibile. Cristiana interviene e accusa il cavaliere che quello che ha fatto l'altra volta non era altro che uno show, sempre per attirare l'attenzione e su questo anche Gianni si trova d'accordo. L'opinionista stronca la nuova discussione tra Elio e Paola, dove il cavaliere cerca di rispiegare la sua situazione, e Maria chiede a Gabriella se vuole continuare a uscire con lui, ma la dama è alquanto titubante, perché l'intraprendenza del cavaliere l'ha infastidita e quindi è probabile che chiuda ogni rapporto. La conduttrice chiede al cavaliere se c'è rimasto male per qualcosa e il cavaliere inizia a lamentarsi di essersi sentito insultato dalle parole di Tina e che non accetta che gli venga detto di essere un cafone, ma Gianni interviene dicendo che ciò che ha detto all'opinionista è da cafoni, perché le ha rinfacciato di non avere nemmeno la terza media e che l'ha offesa grandemente.

Tina interviene dicendo che la differenza grande tra loro due e che lei si presenta per com'è, mentre invece Elio è falso e finge di presentarsi come in realtà non è. Il cavaliere con le sue parole ha dimostrato un atteggiamento arrogante e classista, tanto che altre dame del parterre concordano nel dire che Elio è stato inopportuno. Ma il cavaliere continua, arrivando a dare consigli alla conduttrice su come dovrebbe essere il programma, al punto che Tina si rialza e inveisce di nuovo contro di lui. Ma Maria le chiede di calmarsi, perché sta cercando di evitare una querela. La conduttrice prova a spiegare al cavaliere che anche se non usa dei turpiloqui, ma che anche il contentuo delle sue parole contiene un'offesa e che i tribunali sicuramente hanno altro di cui occuparsi. Alla fine, grazie al suo intervento Elio sembra placarsi e la tensione si stempera grazie a un ballo.

Si passa poi al trono classico con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori: entrambi i ragazzi sono andati in esterna e Carlo ha chiesto della tronista. Roberta Di Padua non riesce a trattenere le sue espressioni, tanto che anche Maria le chiede se ha qualcosa da dire, ma poi a sorpresa interviene Aurora Tropea che ha fatto un piccolo regalo alla tronista, che ammira molto per la sua educazione. Il gesto della dama del trono over scatena il fastidio di Roberta e tra le due dame si apre un'accesa discussione.

