Uomini e Donne, Armando Incarnato show: il cavaliere esplode, Maria De Filippi lo blocca

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato esagera ancora una volta e si lascia andare alla furia cieca in studio.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gloria Nicoletti scoppia in lacrime dopo le ultime affermazioni di Riccardo Guarnieri. Cristina Tenuta rifiuta un nuovo corteggiatore e si dice ancora interessata ad Armando Incarnato, che fa lo show nello studio del programma e se la prende con Antonella Perini, lanciando accuse pesantissime.

Uomini e Donne, Armando Incarnato lancia pesanti accuse ad Antonella Perini

Riccardo Guarnieri ha fatto un gesto forte nei confronti di Gloria Nicoletti per poi ribadire di non provare nulla per la dama romana. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Gloria scoppia in lacrime perché si sente presa in giro dal cavaliere pugliese, che invece viene difeso da Cristina che continua a dare la colpa alla collega perché crede che lei si stia facendo dei castelli in aria. Nicoletti sbotta contro Cristina, stanca di sentire i suoi commenti su questa vicenda quando sono evidentemente non richiesti, e ribadisce di essere presa da Riccardo perché lui fuori dallo studio le ha dato alcune certezze. Mentre anche Tina Cipollari trova assurde le continue intromissioni di Cristina in questa vicenda, per Riccardo c’è una nuova dama di nome Antonella ma lui preferisce non tenerla.

Anche per Cristina c’è un cavaliere che è giunto in studio per conoscerla meglio ma la dama finisce nel mirino di Armando Incarnato, che l’accusa di averlo cercato con insistenza dopo l’ultima registrazione perché pronta a continuare la loro conoscenza. In studio tutti sono perplessi dal fatto che Cristina non sia uscita con nessuno in quattro mesi, ponendosi come opinionista più che come partecipante al trono over, visto che si rifiuta di uscire con tutti e non si è impegnata a cercare di recuperare neppure con Armando. Mentre il cavaliere partenopeo si rifiuta di confessare per quale dama ha una forte cotta, Luca e Antonella Perini raccontano la loro conoscenza che sta decollando piano piano. Armando si intromette, rivelando che è lei la dama per cui prova interesse e che Antonella gli ha confidato che con Luca non è qualcosa di serio.

Dopo aver negato fermamente, la dama ammette di non aver mai raccontato di essersi scambiato un bacio con Incarnato per paura che lui avrebbe potuto utilizzare questo fatto contro di lei, ma di essere stata rassicurata da Luca che le ha fatto notare come non sia giusto nascondere qualcosa per paura. Il partenopeo perde la pazienza e si alza con fare minaccioso, prendendosela con Gianni Sperti e poi con Luca al quale chiede di non credere ad Antonella, perché lei avrebbe confessato durante il loro incontro di essere tornata per pubblicità. Vedendo la situazione degenerare completamente, Maria De Filippi si intromette per chiarire che Luca non ha mai chiesto nulla sul passato di Antonella e che per lui si tratta di una relazione che a breve sarà amore.

