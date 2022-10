Uomini e Donne, batosta per Federica Aversano: il corteggiatore la sbugiarda così (VIDEO)

Gossip TV

Federica Aversano messa in discussione dal corteggiatore Federico, ecco cosa è successo durante la puntata di Uomini e Donne.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Federica Aversano è uscita in esterna con Federico e tutto è andato a meraviglia, non fosse che il corteggiatore ha messo in dubbio il carattere della partenopea, facendole notare che ha accettato alla sua corte un cavaliere del Trono Over che l’ha scelta come ripiego.

Uomini e Donne, Federica Aversano messa in discussione: la tronista reagisce così

Federica Aversano si è presentata nello studio di Uomini e Donne per la sua seconda occasione, dopo il no ricevuto da Matteo Ranieri alla scelta. La bella partenopea ha diviso il pubblico tra chi apprezza la sua forza e il suo carattere particolare, e chi invece la trova fin troppo sicura di sé e poco umile. Nello studio del dating show di Canale 5, la tronista ha ricevuto le attenzioni di Riccardo Guarnieri il quale, tuttavia, si è esposto senza poi prendere una posizione netta preferendo rimanere nel parterre del trono over. Nel corso dell’ultima puntata, anche il cavaliere Giuseppe si è detto interessato a Federica e le ha chiesto di poterla corteggiare, sedendosi tra i ragazzi del trono classico e suscitando l’ira di Federico. Mentre Pinuccia denuncia Tina Cipollari, il corteggiatore romano entra in studio con l’amaro in bocca dopo un’esterna bellissima, accusando la tronista di aver accettato il corteggiamento di un uomo che palesemente la sta usando come ripiego.

“Tu come donna, non ti senti un ripiego? Un ragazzo che non so neanche quanti anni ha e tu vuoi una sicurezza. Per me sono uguali Giuseppe e Riccardo, solo che lui ha avuto il coraggio di metterti là. Fino a ieri messaggiava con Eleonora, io direi no… Una persona determinata, non messaggia fino a ieri sera con un’altra e oggi non può venire a dire che ha il pallino su di te”.

Federica si è sentita punta sul vivo, mostrandosi molto offesa dal fatto che Federico abbia cercato di metterla in discussione così apertamente davanti a tutti. I presenti, invece, hanno dato ragione al corteggiatore, soprattutto Lavinia che ha consigliato alla collega di tenerselo stretto. Aversano, tuttavia, ha spiegato di aver dato una possibilità a Giuseppe anche se non nutre particolare interesse, poiché colpita dal gesto di mettersi in discussione pubblicamente. La tronista non ha convinto Federico, che ha continuato asserendo:

“Lui si è interessato perché ha ricevuto un palo, stessa cosa che fa Riccardo. Se Eleonora non avesse detto a Giuseppe che non sarebbe più venuta in puntata, lui non si sarebbe mai messo lì a corteggiarti. Sei il classico uomo che se non ha una sicurezza, non ci prova con una donna. Come Riccardo, che quando gli dicono di no cambia”.

