Uomini e Donne, Gemma Galgani torna dal chirurgo plastico: questa volta si rifarà…

Gemma Galgani si prepara a stupire il pubblico di Uomini e Donne con l’ennesimo intervento chirurgico.

Gemma Galgani è pronta per un nuovo intervento chirurgico? Si mormora che una delle dame più chiacchierate del Trono Over abbia in serbo una sorpresa per il pubblico di Uomini e Donne, tornando in studio a settembre con un naso nuovo di zecca. Ecco l’ultima indiscrezione sulla torinese.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ci ricasca e torna dal chirurgo

Nel corso degli ultimi anni, Gemma Galgani ha fatto parlare di sé non solo per il suo percorso nello studio di Uomini e Donne, per le frequentazioni concluse in catastrofi e per l’appoggio assoluto all’amica Ida Platano, che si è mostrata felice con il volto del Trono Over, ma anche per essere ricorsa a più riprese alla chirurgia estetica. Gemma, infatti, si è sottoposta ad un lifting facciale per togliersi il peso di qualche anno, nella speranza di risultare più attraente per il suo futuro amore, per poi continuare con l’operazione al seno, che ha decisamente maggiorato quello già esistente, e alle labbra.

Galgani è stata oggetto di molte critiche da parte di chi crede che, superati i 70 anni, sia superfluo investire in questi interventi e sarebbe opportuno invece rivedere le proprie priorità nel campo amoroso. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo, Gemma non avrebbe ancora finito con la chirurgia estetica e sarebbe ponta a rifarsi anche il naso, sottoponendosi alla rinoplastica.

Un intervento che le è stato caldamente suggerito da Tina Cipollari, la quale tuttavia non reagirà molto bene alla notizia viste le critiche precedentemente mosse alla torinese. Al momento Gemma non ha confermato la notizia ma siamo abituati al colpo di scena quando si parla della dama, e dunque non è escluso che a settembre la troveremo in studio con un naso tutto nuovo.

