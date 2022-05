Gossip TV

In molti si sono chiesti come mai la storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari si sia assentata dal dating show: scopriamo perché

Tina Cipollari è stata assente in ben due puntate di Uomini e Donne e i telespettatori i più affezionati del dating show hanno iniziato inevitabilmente a preoccuparsi.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e i motivi della sua assenza nel programma

A quanto pare, la storica opinionista di Uomini e Donne, presenza immancabile e rinunciabile della trasmissione, sarebbe stata costretta ad assentarsi per motivi personali.

Secondo quanto riporta Fanpage, la vamp più famosa del piccolo schermo, non ha partecipato a due registrazioni a causa di improrogabili impegni personali.

La Cipollari, dopo una settimana di assenza nella quale si registrano due puntate, è tornata nel suo abituale posto accanto a Gianni Sperti e Tinì Casino, già dalla puntata di oggi, dove non sono mancati scontri infuocati contro Pinuccia e critiche feroci a Riccardo Guarnieri, colpevole di aver illuso ancora una volta Ida Platano.

L'assenza di Tina ha immediatamente creato il caos intorno a Uomini e Donne. Non c'è dubbio che i suoi interventi, spesso irreverenti ma anche ironici e talvolta iconici, siano uno degli assi della manica del dating show di Maria De Filippi che cattura l'interesse di milioni di telespettatori da più di vent'anni.

Intanto, il portale di Davide Maggio, ha rivelato quando terminerà la stagione del programma, prossimo alla pausa estiva come di consueto. Uomini e Donne terminerà, con molta probabilità, il prossimo mercoledì 1 giugno, con la messa in onda dell’ultima puntata dedicata al trono over. Le scelte di Luca Salatino e Veronica Raimondi, dovrebbero andare in onda, rispettivamente, lunedì 30 e martedì 31 maggio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.