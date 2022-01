Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano in diretta a Verissimo (VIDEO)

Gossip TV

Scontro a Verissimo tra i due noti volti di Uomini e Donne. Ecco come ha reagito Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin ha ospitato nello studio di Verissimo due icone di Uomini e Donne. Stiamo parlando della verace opinionista Tina Cipollari e della dama del Trono Over, Gemma Galgani. Inevitabilmente tra le due scoppia l’ennesimo scontro in diretta, commentato da un’allibita Toffanin che invoca l’aiuto di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tina e Gemma si affrontano a Verissimo

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani vi sia una fortissima rivalità è chiaro al pubblico di Uomini e Donne ormai da tempo. L’opinionista non perde occasione per punzecchiare la dama torinese, soprattutto quando quest’ultima vive qualche delusione d’amore come quella con Massimiliano, che ha rotto il silenzio sul rifiuto di Gemma. Ospiti dello studio di Verissimo, i due volti del dating show di Maria De Filippi hanno ribadito la reciproca ostilità. “Sono a Uomini a Donne da 22 anni, fortunatamente Gemma non c’era all’inizio. I primi dieci anni sono stati i migliori. In quel periodo ho conosciuto il papà dei miei figli, che si è innamorato di me. Inevitabile, non sono come tante donne che faticano a trovare un uomo. A me basta poco!”, ha ammesso Tina lanciando una frecciatina al vetriolo alla rivale.

Gemma ha commentato infastidita: “Questa battuta è per me, non le risparmia mai. Mi sta rendendo la vita e il percorso a Uomini e Donne molto faticoso. Arriva a dire anche cose non vere che fanno parte della sua fantasia. Mi mette in condizione di essere già penalizzata […] Mi fa passare per quel che non sono e parla male di me. Parto spesso penalizzata perché è faticoso corteggiarmi e rispondere alle offese e agli attacchi esterni. Non è solo colpa mia se le mie storie d’amore finiscono. Alla mia età porto avanti la bandiera dell’entusiasmo. La mia età non rappresenta un punto di arrivo ma un punto di partenza, si deve vivere con buonumore”.

Tina ha dichiarato di non essere la causa delle sconfitte amorose di Gemma, che per lei è troppo concentrata sulla chirurgia estetica e poco sulle questioni serie. Scioccata dal confronto in diretta, Silvia Toffain ha ironizzato chiedendo l’intervento di Maria De Filippi mentre Tina si è congedata al suono di “Lascio lo studio”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.