Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Riccardo: "Ma lo sai che sei un cafone? Si vede dalla faccia!" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, durante le dinamiche del trono over, tra Tina Cipollari e Riccardo, un nuovo cavaliere, volano stracci. Ecco cosa è successo!

Si ricomincia dal trono over oggi, nella puntata di Uomini e Donne, con Alessio e Claudia al centro studio, che riprendono a litigare dopo la notizia che l'ex della dama entrerà a breve nel programma Mediaset in onda su Canale5. Per Silvio è scesa una nuova corteggiatrice, Alessandra, che resta a corteggiarlo, così come resta il cavaliere Patrizio per Aurora Tropea. In centro studio, Tiziana e Mario chiudono la loro frequentazione. Volano stracci in studio tra Tina e Riccardo, uno dei nuovi cavalieri. Il trono classico vede Cristian indeciso tra le tre corteggiatrici, per fortuna in suo "aiuto" interviene Maria.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Riccardo: "Sei proprio un cafone, si vede dalla faccia"

Gli opinionisti si scagliano con furia contro Claudia, perché ritengono che sapesse già dell'arrivo del suo ultimo ex nella trasmissione. Interviene anche Marco, con cui la dama era uscita per un breve periodo, che nel rivangare ancora la loro brevissima frequentazione, afferma che talvolta la dama ha avuto atteggiamenti contraddittori e studiati. La discussione è talmente pesante e noiosa che provoca un (finto) mancamento in Gianni Sperti e dà l'occasione alla padrona di casa, Maria De Filippi, di cercare di chiudere l'argomento e spostare l'attenzione su altro. Alla fine, però, Alessio non vuole ballare con lei, ma chiede alla dama di allontanarsi per continuare a discutere.

Spazio a Silvio Venturato, per il quale è scesa una nuova dama interessata a conoscerlo, Alessandra, di 68 anni: di Monza, molto sportiva e che è stata immediatamente colpita dal comportamento del cavaliere, in particolare, da come il cavaliere ha gestito la fine della storia con Donatella. Il cavaliere decide di tenerla e iniziare a conoscerla. Dopo il ballo, piccolo spazio per Roberta Di Padua, per la quale è sceso un cavaliere: Enrico, che però non incontra i gusti della dama e ha giusto il tempo di presentarsi prima di andar via. A sorpresa, è arrivato un corteggiatore per Aurora Tropea: si chiama Patrizio, è di Napoli ed è un musicista di pianobar, divorziato con 3 figli e non vede l'ora di approfondire la conoscenza con la dama, che decide di farlo restare.

Al centro studio si siedono Tiziana e Mario: dopo un iniziale trasporto, entrambi hanno deciso di chiudere la loro frequentazione, pur essendosi trovati molto bene. La dama e il cavaliere hanno solo belle parole l'uno per l'altra e ammettono di essere diventati buoni amici. Su richiesta di Maria, la dama ammette che è rimasta colpita da Davide, un nuovo cavaliere, con cui si è trovata molto bene, ma chiede di poter uscire un'ultima volta con il cavaliere, scatenando però le proteste sia degli opinionisti sia della padrona di casa. Secondo Maria avrebbe più senso che entrambi uscissero con altre persone, per poter davvero frequentare qualcuno a cui siano entrambi interessati. Tiziana aggiunge poi che si è sentita molto poco considerata quando la scorsa puntata Mario si è complimentato molto con Barbara, quasi ignorandola, ma le sue parole provocano la reazione di Gianni che ammette che il suo atteggiamento è contraddittorio. Alla fine, Tiziana balla con Davide, su consiglio della conduttrice, mentre Mario raggiunge Ida, a cui aveva chiesto il numero. Durante il ballo, Tina nota che Renata e Riccardo hanno ballato insieme e vuole sapere di cosa hanno parlato: la dama rivela che il cavaliere vorrebbe chiedere scusa a Cristina per aver detto che ha più cellulite di una donna adulta. Quest'ultima interviene per chiarire che non ha bisogno delle sue scuse, perché è un discorso che dice più di lui e di ciò che pensa. Ovviamente, l'ironia del cavaliere scatena la rabbia di Tina che attacca il cavaliere e gli dà del cafone per come si comporta.

Uomini e Donne, Cristian va a riprendere Virginia e scatena la rabbia di Valentina e Valeria

Si passa al trono classico con Cristian: nell'ultima puntata una delle sue corteggiatrici, Virginia, ha deciso di lasciare il programma, ma il tronista l'ha seguita nel camerino per parlare e cercare di convincerla a restare per lui. Virginia non riesce a non piangere, perché vede che Cristian è più preso dalle altre corteggiatrici. Dopo aver ripreso Virginia, la conduttrice svela che il tronista ha raggiunto anche Valeria e che la corteggiatrice lo ha rimproverato per come si sta comportando con lei. Alla fine i due chiariscono e si baciano appassionatamente, mentre in studio Valentina ha gli occhi lucii e sembra sul punto di volersene andare.

La conduttrice svela poi che Cristian, dopo aver visto Valeria, ha chiamato al telefono Virginia per chiederle di vedersi dove hanno avuto la loro prima esterna. I due chiariscono e si baciano per la prima volta, con la corteggiatrice che accetta di tornare. In studio, sia Valeria sia Valentina sono decisamente furiose e, soprattutto, Valentina sembra sul punto di scoppiare in lacrime. La corteggiatrice è molto delusa dal comportamento del tronista, che l'ha "parcheggiata" per un'intera settimana senza mai pensare a come potesse sentirsi. Anche Valeria ha da ridire sul comportamento di Cristian con lei, perché il tronista non ha dato importanza al loro bacio. Cristian prova a spiegare che i percorsi che ha con ognuna di loro non sono uguali e che vuole arrivare a una scelta avendo capito bene chi gli piace. Tuttavia, è evidente che il tronista non sappia cosa dire e si arrampica sugli specchi ogni volta che una delle corteggiatrici chiede qualcsosa in maniera diretta. Vista l'indecisione del tronista, Maria gli propone di portare in esterna la ragazza con cui ballerà e il tronista sceglie Virginia.

